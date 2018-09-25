高雄》陳其邁：這場選舉是「相信高雄與否定高雄」之爭

陳其邁地政士後援會成立，齊聲高喊凍蒜。（李義攝）

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陳其邁以平常心看待民調起伏。（李義攝）

媒體民調顯示，高雄市長選情，藍綠差距逐漸縮小，民進黨參選人陳其邁25日受訪表示，平常心視之，強調選民不喜歡天馬行空不切實際的主張，這場選舉將是「相信高雄與否定高雄，真實與虛假」之爭。

接連幾波媒體民調都顯示藍綠差距縮小，但未打亂陳其邁的選舉步調，25日仍照表操課，接連參加地政士後援會及獅子會E2後援會成立活動。

他會後接受媒體訪問時說，一步一腳印勤走基層爭取選民認同最重要，成立後援會要激發支持者提高投票率並感動選民。

至於會不會期盼前市長陳菊助選，他說，只要花媽有空、有造勢活動，都會請花媽回來，因為，花媽執政12年的施政滿意度都很高，延續選民對她與民進黨執政的認同很重要。

關於立委劉世芳在台北受訪指選情冷的原因與年改有關，陳其邁認為，改革過程減到一些人的退休金，覺得過意不去，但為了國家財政及建立年金制度，改革過程難免有紛擾，請他們能諒解與理解。

面對藍軍叫陣辯論，陳其邁說當然歡迎，他未點名對手韓國瑜，但意有所指地說，參選者應多到地方走走，提出貼近地方民意的政見，不要天馬行空不切實際的選舉主張，市民不喜歡也厭倦了選舉政治語言。

陳其邁強調，選民很聰明，不會喜歡譁眾取寵言論，因此，這場選舉是「相信高雄與否定高雄，真實與虛假」的選舉。

(中時 )

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