貫徹查賄決心 林檢警下鄉宣傳反賄選

2018年09月25日 18:45 中時 張朝欣

年底地方公職人員五合一選舉逼近，已傳出賄款送到樁腳處「就定位」，雲林地檢署、北港警分局25日前往口湖鄉舉辦反賄選說明，呼籲民眾除拒絕賣票外，在不違反個人資料保護法下勇於檢舉賄選，將可獲得50萬至500萬元的檢舉獎金。

年底選舉剩下不到2個月，外傳有參選人已備妥賄款找機會開始發放，檢、警除了展開查賄，也加強反賄宣導，25日雲林地檢署檢察官李文絜與北港警分局偵查隊長鄧家福等人，前往口湖鄉公所進行反賄宣導。

李文絜表示，雲林地檢署為加強年底地方公職人員選舉的反賄選活動，除由檢察官結合警、調強力查緝賄選及暴力選舉外，另透過警察分局派出所深入地方進行全面宣導，以「賄款無法送出，行賄必定落選」為首要目標，務求選舉公平。

據查賄人員了解，已有部分參選人蠢蠢欲動，準備好賄款伺機交給樁腳，再由樁腳深入地方進行買票，檢、警已掌握相關情資，呼籲參選人不要輕舉妄動，一旦涉及買票或暴力選舉，檢、警一定會通力合作杜絕「黑金選舉」。

北港警分局長廖志明、偵查隊長鄧家福指出，對於金錢、暴力介入選舉、參選人人身安全等事項，縣警局局長黃勢清極為重視，為加強防範，檢、警、調一方面統合整體力量，動員分布轄區各角落查察，一方面結合各機關團體進行反賄選宣導，全方位淨化選風。

(中時 )