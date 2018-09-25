又見醫療暴力 嗆把醫生「包起來」 男判拘役50天

大林慈濟醫院（圖取自Google Map）

友善列印
中時

王姓男子因酒後遭人毆打，4月5日凌晨到嘉義縣大林慈濟醫院急診室就醫，因認為醫師未及時處理他的傷勢，拿出相機拍照被告誡後心生不滿，竟以台語恐嚇鄭姓醫師，稱「林北若沒給你包起來，林北駕隨災你」、「明天來吃潤皮糕，包起來什麼意思你知道嗎？」等語，讓醫師心生畏懼，涉嫌違反醫療法等罪嫌，25日嘉義地方法院判他處拘役50日，得易科罰金每日1000元。

判決書指出，王姓被告清明節被打後到大林慈濟就診，先由洪姓醫生診治，被告除詢問申請診斷證明書外，認為醫生未即時處理他的傷勢，便拿出手機欲對醫護人員拍照，在場鄭姓醫師見狀，勸其醫療場所不能拍照，被告心生不滿，對鄭姓醫生以台語恫稱「林北若沒給你包起來，林北駕隨災你！」、「我若沒給你包起來，明天來吃潤皮糕，我駕隨災你，我有跟你恐嚇嗎？包起來是什麼意思你知道嗎？」等語。

判決書指出，被告以加害生、身體的恐嚇方式恐嚇鄭姓醫師，使其心生畏懼，並因此延後診療其他病患，妨害執行醫療業務，已犯醫療法第106條第3項，及刑法第305條恐嚇危害安全罪，經法官審酌後，認為被告行為已損害醫病關係，但犯過坦承犯行，態度尚可，依刑法、醫療法處於簡易判決，處拘役50日，得易科罰金、上訴。

(中時 )

貫徹查賄決心 林檢警下鄉宣傳反…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。