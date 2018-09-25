又見醫療暴力 嗆把醫生「包起來」 男判拘役50天

2018年09月25日 18:40 中時 呂妍庭

王姓男子因酒後遭人毆打，4月5日凌晨到嘉義縣大林慈濟醫院急診室就醫，因認為醫師未及時處理他的傷勢，拿出相機拍照被告誡後心生不滿，竟以台語恐嚇鄭姓醫師，稱「林北若沒給你包起來，林北駕隨災你」、「明天來吃潤皮糕，包起來什麼意思你知道嗎？」等語，讓醫師心生畏懼，涉嫌違反醫療法等罪嫌，25日嘉義地方法院判他處拘役50日，得易科罰金每日1000元。

判決書指出，王姓被告清明節被打後到大林慈濟就診，先由洪姓醫生診治，被告除詢問申請診斷證明書外，認為醫生未即時處理他的傷勢，便拿出手機欲對醫護人員拍照，在場鄭姓醫師見狀，勸其醫療場所不能拍照，被告心生不滿，對鄭姓醫生以台語恫稱「林北若沒給你包起來，林北駕隨災你！」、「我若沒給你包起來，明天來吃潤皮糕，我駕隨災你，我有跟你恐嚇嗎？包起來是什麼意思你知道嗎？」等語。

判決書指出，被告以加害生、身體的恐嚇方式恐嚇鄭姓醫師，使其心生畏懼，並因此延後診療其他病患，妨害執行醫療業務，已犯醫療法第106條第3項，及刑法第305條恐嚇危害安全罪，經法官審酌後，認為被告行為已損害醫病關係，但犯過坦承犯行，態度尚可，依刑法、醫療法處於簡易判決，處拘役50日，得易科罰金、上訴。

(中時 )