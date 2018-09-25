中市惠來里人口數最多的 比和平區還多

2018年09月25日 19:04 中時 盧金足

台中市西屯區惠來里長廖慶麟忙著宣導家戶清除積水，服務全年無休。（盧金足翻攝）

台中市人口數最多的里「惠來里」，依民政局8月底人口數統計近1萬7757人，比偏遠的和平區全區人口1萬1000多人還要多，下屆里長選舉，擔任24年里長的廖慶麟與惠來社區發展協會理事長楊智仁再度PK，因里內有豪宅林立的7期及百貨商圈，大樓管理門禁森嚴，服務口碑成為最佳宣傳。

惠來里區內不只有台中市府和市議會，還有新光三越、大遠百等百貨商圈、國際級建築台中國家歌劇院，寸土寸金的政商重鎮，值得一提的是，里內有一座地價不菲的土地公廟，香火鼎盛，常有開黑頭車的大老闆來拜土地公。

惠來里人口數近1萬8000人，擔任6屆里長的廖慶麟力拚連任，當里長24年，服務也是每天24小時全年無休，最近忙著里內家戶加強清理積水，杜絕登革熱病媒蚊，連路邊停車格位置都一一檢視。

廖慶麟說，24年前剛當里長時，惠來里人口數才4000多人，目前人口數1萬7757萬人，里辦公處經費不管人口多少都一樣，為服務里民常要自掏腰包，但他「歡喜做，甘願受」，看到惠來里發展，人潮帶來錢潮，重大建設和綠地都進駐惠來里，也是服務的最大成就與責任。

捲土重來的楊智仁表示，他擔任市政顧問，常爭取地方建設，希望有為里民服務的機會。

(中時 )