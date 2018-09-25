桃市交通局創意標語　用詼諧口吻宣傳政策

2018年09月25日 19:02 中時 甘嘉雯

市府交通局交通工程科技佐陳錦星為了3D減速丘，廢寢忘食，瘦約5公斤。（甘嘉雯翻攝）

市府交通局最近用詼諧的口吻加上圖片，宣傳正在進行中的政策，吸引民眾目光。（甘嘉雯翻攝）

市府交通局最近用詼諧的口吻加上圖片，宣傳正在進行中的政策，吸引民眾目光。（甘嘉雯翻攝）

桃園市交通局近日展創意，將行動支付、3D駝峰減速丘、Youbike捐站等，用詼諧口吻宣傳，讓原本硬梆梆的宣導，變得有趣，副局長張新福表示，因為網路宣傳速度快，非常受歡迎，甚至有外縣市前來請益，也讓民眾了解目前最新的政策。

「老闆，捐個Youbike站吧！」聳動的標題，吸引大家目光，然後加上文字說明「如果你在桃園的建案加捐個站....你可以自己決定站名,且開放空間獎勵不受影響，且建案會很快完銷....」張新福說，他在中秋連假前與局內同仁腦力激盪，想要用比較輕鬆的口吻讓民眾了解政策，趁放假時網傳放送，效果還不錯。

另外，交通局自創的3D駝峰減速丘是局長劉慶豐到韓國考察後，回來改善執行，交通工程科技佐陳錦星為了3D減速丘，多次試驗，可說用廢寢忘食來形容，全心投入此案，約莫瘦5公斤，就是希望能夠改善交通安全，交通局還鼓勵陳錦星申請專利。

而利用行動支付，在桃園停車，年底前只要半價的政策，也被KUSO上網，「沒錯就是5折，真的打到骨折」，張新福不僅大力推廣，還說「如果這樣不算不遺餘力，什麼才是不遺餘力」。

張新福說，當這些圖片EDM及內容吸引到民眾，那就完成了第一步，網路流傳速度快，比紙本還要快得多，效果也不錯，民眾接受，政策自然就能順利推動。

(中時 )