防止受虐 楊麗環宣布增設幼兒教育科

無黨籍桃園市長參選人楊麗環（中）表示，當選後將成立婦女事務局的「特別幼兒教育科」，以保障幼兒受虐及受侵害，也會請到專業的人士及擴大編制，讓更多更有專業知識的人員進入市府。（甘嘉雯攝）

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無黨籍桃園市長參選人楊麗環表示，當選後將成立婦女事務局的「特別幼兒教育科」，以保障幼兒受虐及受侵害，也會請到專業的人士及擴大編制，讓更多更有專業知識的人員進入市府。（甘嘉雯攝）
無黨籍桃園市長參選人楊麗環（中）表示，當選後將成立婦女事務局的「特別幼兒教育科」，以保障幼兒受虐及受侵害，也會請到專業的人士及擴大編制，讓更多更有專業知識的人員進入市府。（甘嘉雯攝）

新竹市日前發生3歲男童兒虐案件，引發各界關注，無黨籍桃園市長參選人楊麗環25日偕同律師陳麗玲指出，自己是兒少法修法成為兒權法的召委，不過修法後，通報數一直增加，她說若當選，不僅要成立婦女事務局，還要成立專責幼兒教育科。

楊麗環表示，她在2011年擔任衛福委員會的召委，修正《兒童及少年福利與權益保障法》，她說這些家庭暴力事件的發生全部導致經濟因素，由於經濟環境的不好，經濟環境能力差的家庭，沒有多餘的人力照顧幼兒，導致後來的悲劇發生。

陳麗玲表示，她上網尋找桃園市違反兒童及少年福利及權益保障行為人的名單，但是只有到2017年12月1號，她請問至今有多少人違反兒少福利法？若發生像新竹的案例桃園的兒童應該怎麼辦，另外，社會局的家防中心的專業人手不足還被監察院糾正。

陳麗玲表示，桃園需要成立婦女事務局，專門設立專責人員，針對特殊的案件及家庭做專業管理，當然經濟是最重要的問題，如果經濟好家中的父母就可以有更多的時間陪伴孩子而不至於有這種情況發生。

(中時 )

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