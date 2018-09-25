產學訓專班提前就職　大三生月領36K好薪情

2018年09月25日 19:04 中時 莊曜聰

在虎尾科大就讀的謝秉誠，2年前高職畢業後，報考勞動部與大學、知名企業合作產學訓專班，進入虎科大學習「電機實務」及「數控工具機與機電整合」等相關課程，現在是大三生，也在機電科技大廠實習，白天上班學技能、晚間上課拚學歷，每個月薪水36K，也羨煞不少同齡朋友。

2年前報考「數控工具機與機電整合」專班的謝秉誠，大一時在雲嘉南分署學機電整合、機械加工與CNC車床等技術，並取得CNC車床乙級、車床丙級等證照，大二就媒合到機電科技大廠實習擔任副技師，從事現場製程站的工作，剛開始起薪26K，一年內就加薪到36K，除了周休二日，還另有分紅及三節獎金。

謝秉誠說，現在大學畢業生都可能領不到30K，他現在領到36K，覺得很滿意，實習公司的福利待遇佳，畢業後會想繼續留任，也鼓勵想早點進入職場的學生，可以選擇產學訓專班。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，分署每年依轄內產業特性，與大學及企業合作開辦產學訓專班，大一時全職受訓學技術，大二起白天在業界實習領薪水，再利用晚間上課取得學歷，雖然比一般生辛苦，但工作經驗豐富，畢業後還能無縫接軌，也爭取更高待遇，每年開設的專班，報名人數都在錄取人數的2、3倍以上。

雲嘉南分署表示，今年度產學訓專班計有大一生105人，包括電機實務班60人及數控工具機與機電整合班45人，目前在雲嘉南分署受訓，預計明年將媒合至上銀科技、巧新科技、台灣立期科技及志豪工業等公司實習。

(中時 )