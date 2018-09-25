想得美！缺錢缺人 美針對中俄擴軍計劃受挫

2018年09月25日 18:45 中時電子報 盧伯華

美國總統川普亟欲打造更強大的美軍，各大軍種皆以應對中俄兩國的軍事威脅為名，趁機提出大幅擴張計劃。不過，美軍的擴張計劃並未如所願，政府缺錢、年輕人從軍意願降低以及軍火商製造能力無法達到量產目標，都使擴軍計劃受到挫折。

據《環球網》報導，在各大軍種中，美國陸軍的擴軍計劃最為激進——為對抗與中俄這樣「同等規模對手」，必須大幅增加兵力。按計劃，美陸軍將在2024年將現役總兵力增加到50萬。然而現實情況是，2018年美陸軍7.65萬人的招兵計劃未能實現，「這是自2005年以來首次未能實現目標」。

報導引述《星條旗報》的消息指出，美陸軍預期招募工作可能遇阻，因而增加了福利與待遇，並且降低標準，最後仍只有7萬人簽下服役合約。在17至24歲的適齡青年中，符合體能、心智和道德等標準要求的只佔30%，平均每8人中只有1人對參軍感興趣。而兵員招不滿的原因是近幾年經濟狀況不錯，民營企業的待遇節節升高。為此美陸軍投入數百萬美元改進募兵工作與招募設施。

另據美國《防務新聞》報導，美空軍的擴軍計劃也同樣遭到挫折，儘管美空軍不久前宣佈將在2030年把作戰中隊的數量從目前的312個增加到386個，以對抗中俄等潛在對手，但許多軍方人士和智庫已對此提出異議。按照空軍計劃，加油機部隊將增加14個中隊約168架加油機，戰略轟炸機部隊將增加180架全新的B-21轟炸機。但當前的問題是，不但資金來源無從談起，而且飛機製造商也根本無力按照這個時間表交貨。此外，美軍飛行員也陷入人員嚴重短缺與訓練不足的問題當中。

報導分析稱，這些問題都屬於困擾美軍多年的結構性難題，恐怕不是簡單地增加撥款就能解決。

(中時電子報)