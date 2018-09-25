想得美！缺錢缺人 美針對中俄擴軍計劃受挫

美國陸軍雖有大幅擴軍計劃，卻在兵員招募工作上受挫。圖為喬治亞州班寧堡基地新招募人員集合受訓。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普亟欲打造更強大的美軍，各大軍種皆以應對中俄兩國的軍事威脅為名，趁機提出大幅擴張計劃。不過，美軍的擴張計劃並未如所願，政府缺錢、年輕人從軍意願降低以及軍火商製造能力無法達到量產目標，都使擴軍計劃受到挫折。

據《環球網》報導，在各大軍種中，美國陸軍的擴軍計劃最為激進——為對抗與中俄這樣「同等規模對手」，必須大幅增加兵力。按計劃，美陸軍將在2024年將現役總兵力增加到50萬。然而現實情況是，2018年美陸軍7.65萬人的招兵計劃未能實現，「這是自2005年以來首次未能實現目標」。

美空軍部長：建立太空軍將增加130億美元支出
美空軍計劃增加74個戰鬥中隊 以應對與俄中衝突

報導引述《星條旗報》的消息指出，美陸軍預期招募工作可能遇阻，因而增加了福利與待遇，並且降低標準，最後仍只有7萬人簽下服役合約。在17至24歲的適齡青年中，符合體能、心智和道德等標準要求的只佔30%，平均每8人中只有1人對參軍感興趣。而兵員招不滿的原因是近幾年經濟狀況不錯，民營企業的待遇節節升高。為此美陸軍投入數百萬美元改進募兵工作與招募設施。

另據美國《防務新聞》報導，美空軍的擴軍計劃也同樣遭到挫折，儘管美空軍不久前宣佈將在2030年把作戰中隊的數量從目前的312個增加到386個，以對抗中俄等潛在對手，但許多軍方人士和智庫已對此提出異議。按照空軍計劃，加油機部隊將增加14個中隊約168架加油機，戰略轟炸機部隊將增加180架全新的B-21轟炸機。但當前的問題是，不但資金來源無從談起，而且飛機製造商也根本無力按照這個時間表交貨。此外，美軍飛行員也陷入人員嚴重短缺與訓練不足的問題當中。

報導分析稱，這些問題都屬於困擾美軍多年的結構性難題，恐怕不是簡單地增加撥款就能解決。

(中時電子報)

文章來源：Army misses 2018 recruiting goal, which hasn't happened since 2005

文章來源： 美國針對中俄擴軍計劃相繼受挫 沒錢也沒人

《中時晚間快報》空防升級 美准…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。