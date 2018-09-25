劉嘉玲遊日曬梁朝偉同框照 畫面美如神仙眷侶！

劉嘉玲曬出和梁朝偉的出遊照。（劉嘉玲微博）

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劉嘉玲在《阿飛正傳》片中演出痴戀張國榮的舞國名花，當時已是當紅女星的她將演技「打掉重練」，全情投入演出後的她迫切想獲得獎項肯定，卻在金馬和香港金像獎落空，28年後受訪時仍表示：「有點難接受！」不過她最近沈浸於在北海道放假的喜悅，更在社群網站難得曬出和梁朝偉的合照，並用英文開心留言：「保持冷靜和放鬆，這是週末！」

劉嘉玲回憶拍攝該片時，得邊擦地板邊與張國榮演對手戲，地板已亮晶晶，王家衛還是不滿意，並告訴她：「我就是不要你優雅的擦，要感覺到你的溫度。」劉嘉玲說：「我都擦到全身發熱、大冒汗時，才終於OK，擦20多次了啊！」她透露那是最想得獎的一次，「我認為自己演得很好、很辛苦，最需要獲得別人的認同和鼓勵。」最後登上法國南特影展影后，可惜未在華語電影圈封后。

尤其當年在香港金像獎頒獎典禮呼聲極高，劉嘉玲表示：「結果一打開信封，不是我！當下會覺得這不是事實吧！」她更說：「我覺得我很努力認真，但就是電影這個圈子的評審不認同我。」但她未曾放棄演戲，即使梁朝偉日前喊退休，她堅持維持自己的拍戲步調，並謹慎挑選劇本，「拍爛片只會讓自己和觀眾都受罪，如果沒有好戲，就寧可不拍。」《阿飛正傳》28日上映。

(中時 )

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