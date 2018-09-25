微型企業夯 經濟部舉辦媒合會促進交流

社群訂單整合系統Buy＋1，連結臉書與Line平台，協助賣家輕鬆彙整訂單，目前合作業者已突破千家。（吳堂靖攝）

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經濟部中小企業處副處長蘇文玲(中)與中小企業總會常務理事張豐國(左)出席微型民生服務活動。（經濟部中小企業處提供）
行李寄存服務「lalalocker」讓店家閒置空間成為行李寄放點，為店家帶來額外收入也讓旅客更便利移動。（吳堂靖攝）

經濟部中小企業處25日舉辦微型民生服務業體驗加值應用媒合會，活動以「數位驅動．體驗新經濟」為主軸，邀請聊天機器人CHATISFY、訂單整合系統Orderly、行李寄存服務平台lalalocker等資訊服務業者展示成效、相互分享，吸引大批業者共襄盛舉。

與會資訊服務業者包含聊天機器人「CHATISFY」、社群訂單整合系統「Buy+1」、一站式Web服務的「錢老闆平台」、訂單整合系統「Orderly」、通訊軟體整合平台「8 Interactive」、行李寄存服務「lalalocker」、創新WebAR的「TaiwanGo」，以及多店合一網路開店平台「XAPP」等，氣氛熱烈。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，台灣規模5人以下的微型企業超過100萬家，其中6成是與大眾習習相關的民生服務業，期盼透過應用媒合會，讓業者相互交流，進而促進合作機會。

lalalocker執行長陳柏任表示，公司以「放下行李，空手出遊」為賣點，媒合旅客需求及商家閒置空間，咖啡廳、書店、餐廳都可以是寄放行李的空間，也為店家帶來額外效益，目前全台約有90個寄放點，期盼未來能拓展更多據點。

程澈科技Buy+1執行長古偉君表示，當初創業採單打獨鬥路線，走了不少冤枉路，後來才發現中小企業處、青年創業總會提供很多曝光機會、顧問諮詢等服務，鼓勵創業者善用資源及數位工具，達到事半功倍的效果。

(中時 )

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