念經給貓咪聽 主人永不放棄

主人林兩成唸經給「臭咪」聽，以矯正牠愛咬動物的壞習慣，雖然成效不彰，但林兩成永不放棄。（周麗蘭攝）

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主人林兩成唸經給「臭咪」聽，以矯正牠愛咬動物的壞習慣。（周麗蘭攝）
「臭咪」失去好友，但找到愛牠的主人，牠最舒適的動作是抱著主人的拖鞋睡覺。（周麗蘭攝）
「臭咪」失去好友，但找到愛牠的主人。（周麗蘭攝）

對貓念經永不放棄！流浪貓「臭咪」失去流浪的好友「黃咪」後被認養回家，但喜好獵捕的本性不改，主人林怡伶的爸爸林兩成為陶冶牠性情，不時對牠念佛號、誦經，雖成效不彰，但林爸爸的字典沒有「放棄」二字。

「臭咪」、「黃咪」原本是在斗六市公所附近流浪的貓，每天膩在一起覓食玩耍，變成窗玻璃內公務員的風景，人貓互不干擾。

有一天「黃咪」被車撞死曝屍，臭咪跑進斗六公所角落嗚咽，當時擔任機要秘書的林怡伶與同事們決定不讓牠孤單，帶牠去節育，買專屬牠的牌子戴上，當牠的主人。

當時林怡伶家還有其他貓，不方便帶牠回家住，讓牠在原來的領域內繼續生活，結果臭咪到處亂晃，被好心人誤以為是走失的貓，放到臉書招領，最遠一次被帶回莿桐鄉代養。

除了會走失的麻煩，公所周末假日沒上班，臭咪吃飯成問題，林怡伶終於說服佛心來著的爸媽接受帶牠回家。

臭咪到林家後，林怡伶的爸爸林兩成很快就用愛馴服了臭咪，臭咪最愛撒嬌的對象是他，最享受的姿勢也是抱著他的拖鞋睡覺。

林兩成是名符其實的「吃素的」，個性溫和又有愛心，臭咪有抓鳥、抓老鼠回家壞習慣，林兩成有機會就念佛號、誦經給牠聽，希望牠不要再欺負小動物，雖然臭咪有聽沒有懂，但林爸爸念經，牠就乖乖趴著。

林怡伶說，貓的本性使然，目前還沒看到佛號的成效，希望有一天臭咪能了解爸爸的用心。

(中時 )

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