情纏三級片女神30年四合四分 李麗珍舊愛密娶小17歲妻

2018年09月25日 19:02 中時電子報 施品瑜

潘源良和小17歲女友22日在多倫多結婚。（圖／翻攝自東網）

58歲香港著名填詞人潘源良，曾寫出多首經典作品，包括譚詠麟的《愛情陷阱》、張學友的《明日世界終結時》、《總有一天等到你》等，但最廣為人知的是與「三級片女神」李麗珍的情史，兩人情纏30年、4度分合，最後在2016年正式結束，而潘源良上周六（22日）已在多倫多秘婚，新娘則是小17歲的跨媒體藝術工作者Rita。

潘源良和李麗珍1986年因合作電影《戀愛季節》擦出愛火，當時男方已婚，雖然後來離婚，但兩人仍沒在一起，而李麗珍也與音樂人許願結婚生下一女，不過婚姻僅維持4年就宣布離婚，經歷三度分合後，李麗珍在2007年和潘源良再度復合，相戀9年，甚至在前年傳出計劃結婚，但有傳因李麗珍女兒不接受潘，加上兩人性格差異大常吵架，最後仍走上分手一途。

而據《東網》報導，潘源良妻子Rita在多倫多長大，大學畢業後就到香港工作，雙方在那時候相識，也在音樂上合作過數次，後來Rita為了家人回多倫多定居，2016年和李麗珍分手的潘源良，則獨自到多倫多旅遊療傷，兩人才重逢並迅速發展成為情侶，擁有很多共同興趣、抱負，婚後便一起在香港和多倫多兩地生活。

(中時電子報)