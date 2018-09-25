新北市》蘇貞昌道歉 里長酸：理由像全天下男人都會犯的錯

2018年09月25日 19:17 中時 張穎齊

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日在瑞芳，對反深澳燃煤電廠自救會長兼龍山里長陳志強「超大力」的拍肩拍肚，引發譁然，而蘇今（25）日上午公開致歉，但強調「突然有陌生人衝過來要你表態，一個正常人一定不會高興」對此，陳無法接受，更反酸「這理由就像是為全天下男人都犯的錯而道歉一樣！」

蘇貞昌表示，他到底是個凡人、不是神，突然一個陌生人衝過來，要你就某事表態，一個正常人一定不會高興，雖然他已經講謝謝、祝福、一起加油，但他事後檢討，大家對他有更高的期待，所以還是誠心誠意向陳致歉；隨後更說明，他對深澳電廠的態度始終一致，新北市400萬人一定要用電，所以不能只靠反對發電。

「這理由就像是為全天下男人都犯的錯而道歉一樣！」陳志強表示，蘇當天深夜雖發道歉文，但蘇辦卻沒有任何一通電話打過來給他，根本沒有交集，如今講的這種道歉藉口，分明是犯錯後找不到台階下，還以為蘇曾貴為閣揆，想必有一定的高度與格局。

陳志強說，其實蘇道不道歉他並不在乎，他只在意蘇是否願意為深澳燃煤電廠表態支持或反對，但蘇今天卻說「不能靠反對發電」，言下之意就是支持燃煤電廠，令他感嘆道「神雲端的凡人，您誤會了，我們是反對燃煤，如果當天您這樣說，不是很完美嗎？何來習慣動作？回送您的話『謝謝！祝福！我們一起為反燃煤加油！』」

針對被蘇比做陌生人，陳說「那幹嘛還發邀請函給我參加他的競總大會？」一下又叫他「陳先生」，現在又成了陌生人，原來這是一個政治老手的邏輯。

他還指出，目前他將擬稿，發出反深澳燃煤電廠的連署書給北北基的市議員參選人，請他們表態立場，並監督自己的市長參選人。

(中時 )