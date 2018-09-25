林心如升格電影製片 成功闖進金馬創投會議

2018年09月25日 19:30 中時 徐桐炘

林心如升格為電視劇製作人後，推出大受好評的《16個夏天》，《我的男孩》則讓男主角張軒睿入圍金鐘最佳男主，她近日更跨足電影，擔任製片的企劃入選今年金馬創投會議，協同《分貝人生》製片王禮霖合製馬來西亞性別議題作品《Miss Andy》，成為35部作品中的佳作之一。另外，最近以電視劇集《你的孩子不是你的孩子》引發熱烈迴響的金鐘導演陳慧翎，以《誰是影后》再戰大銀幕。

2018金馬創投會議今日公佈入選企劃，今年有來自台灣、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、美國、法國、荷蘭、羅馬尼亞等地電影企劃共361件報名，最終選出35件。除了有侯孝賢、關錦鵬、李烈等金馬獎得主以監製身份提攜後輩，曾入圍金馬獎的導演黃惠偵、馬志翔、朱賢哲、黃熙都提出新片企劃。

在經驗豐富的監製引領下，多位新生代導演得以更穩定地向產業叩關：獨立製片經驗豐富的監製黃茂昌與沈暘分別為莊翔安執導的科幻愛情喜劇《來自冥王星的你》與犯罪驚悚片《能借我兩個雞蛋嗎？》操刀，時常提攜後進的金獎導演關錦鵬監製了《略知她一二》等片。

迴響熱烈的WIP企劃，為拍攝或後製中的電影提供媒合協助。本年度入選的包括《再見瓦城》導演趙德胤的《灼人秘密》、《逆光飛翔》導演張榮吉的《下半場》、廖慶松監製、廖克發與陳雪甄合導的《菠蘿蜜漫長的飄香等待》、張家振監製、余非導演《冰峰暴》、謝沛如導演《大餓》、王晶導演《長風鎮》，及曾以《亂世備忘》入圍金馬獎最佳紀錄片的陳梓桓導演也帶來新作紀錄片《憂鬱之島》。

(中時 )