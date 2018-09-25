台大國際級婦癌權威醫師陳祈安進駐雲林分院　奉獻退休前時光

2018年09月25日 19:25 中時 周麗蘭

台大雲林分院生殖醫學中心25日正式揭牌啟用，六月已有一名試管嬰兒成功，右五是院長黃瑞仁、右三是國際婦癌專家陳祈安教授。（周麗蘭攝）

在台北很難掛號的台大婦癌專家名醫陳祈安教授，本月起進駐雲林分院！在飛機上展開醫師生涯的他，決定在空氣比台北好的雲林退休，雲林分院長黃瑞仁表示，包括陳祈安教授、學生江盈澄、學生的學生李書萍齊聚雲林分院的婦幼醫學中心，老中青三代陣容堅強。

陳祈安教授是國際級婦癌專家，也是國內子宮頸根除手術首屈一指的權威醫師，主動表達願意到雲林協助，「師公級」的他有如磁鐵，去年三月才成立的婦幼醫學中心，如今有10名婦產科醫師、7名兒科醫師。

陳祈安教授是雲林分院長黃瑞仁的老師，黃瑞仁說，陳教授到目前還積極執刀手術，醫技相當細膩，當他答應南下時還以為他喝醉了。

陳祈安表示，台大醫院當主治醫師的第一天是在飛機上，因為當時要去沙烏地阿拉伯兩年行醫，主治醫師證是上飛機才發的，時光飛逝已經快退休，這麼多年一直綁在總院，雲林的空氣比台北好，決定來這裡做到退休。

婦幼醫學中心主任徐明洸推崇陳祈安教授，「這次能夠來到雲林分院，整個南台灣從屏東一直到台中，手術無人能夠出其右，他能來到雲林分院，算是我們南台灣的福音。」

徐明洸表示，陳教授除了指導婦女癌症的手術，使雲林附近婦女的癌症都能夠做到台北水準的照顧，也帶動中生代的醫師更積極、更精進。

陳祈安也表示，雲林分院醫師充足了、藥也有了，腫瘤部的專家也在，開刀沒有問題，後續化療放射線也沒有問題，藥物跟台大總院一樣，雲林甚至比台北總院來的方便，所有婦癌在雲林都可以治療。

(中時 )