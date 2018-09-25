烈嶼鄉「芋頭季」29日開幕 大家一起來吃喝玩樂

烈嶼鄉「2018芋頭季」將於29日（星期六）8時30分在雙口濱海公園登場。（李金生攝）

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小金門的特色戰地景點，值得慢遊、漫遊一番。（李金生攝）
「芋頭」是烈嶼鄉特色農產，「香、鬆、綿」和入口即化的口感遠近馳名。（李金生攝）
沙溪堡是烈嶼鄉新開放的特色戰地景點之一。（李金生攝）

烈嶼鄉「2018芋頭季」將於29日盛大開幕，除有芋頭王大賽、挖芋體驗、特色產品農夫市集園遊會及街頭藝人表演、芋頭饗宴外，還邀請藝人孫淑媚、王瑞霞等人在晚會與大家同樂。

鄉長洪成發歡迎大家一起來，分享豐收的喜悅，並漫遊在地特色戰地景點，包括勇士堡、將軍堡、麒麟山、沙溪堡和L18據點等地，攜手徜徉在慢遊小金門，輕鬆愉快的美好時光。

「芋頭」是烈嶼鄉特色農產，「香、鬆、綿」和入口即化的口感，贏得「烈嶼芋唔免哺」，遠近聞名的美譽。前總統馬英九和副總統蕭萬長均曾應邀客串「代言人」，讚不絕口。

今年「芋頭季」主活動將於9月29日（星期六）8時30分在雙口濱海公園登場，由鄉長洪成發在開幕後帶領民眾走進芋頭田，體驗挖芋頭帶回家的豐收喜悅，並分享各種風味的芋頭饗宴。

另當天下午2點30分有兒童節目表演，邀請momo親子台知名藝人海苔哥哥、櫻花姊姊及momo玩偶到場表演，加入行銷芋頭產業的快樂隊伍。

晚上6時登場的晚會活動，邀請知名藝人孫淑媚、王瑞霞、珮珮及王牌樂團，為大家帶來精彩表演，並有獎項豐富的摸彩活動，讓遊客和當地鄉親盡情吃喝玩樂，還能眺望對岸璀璨的廈門夜景。

同時，鄉公所也規畫在10月6日、13日舉辦假日挖芋體驗，期待吸引更多的遊客來到，進一步擦亮烈嶼芋頭的金字招牌，也深化兼具自然、人文之美的觀光產業。

(中時 )

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