武漢女網賽》「花錢買後宮」 謝淑薇補強後勤、世界排名升

2018年09月25日 19:30 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣女網好手謝淑薇靠著日本廣島女網賽、韓國首爾女網的好表現，本周WTA單打世界排名再往上提升一席，來到世界第28名，帶著這樣的氣勢，今天在武漢女網賽雙打第一輪，和美國搭檔瑪特珂（Bethanie Mattek-Sands）一度連贏8局，最終不到1小時便以6：2、6：2勝出，下一場拚大會第2種子、捷克組合赫拉瓦科娃（Andrea Sestini Hlavackova）/史崔可娃（Barbora Strycova）。

謝淑薇連續三周都有賽程，且在上周首爾賽事還遇到三天內打5場比賽的逼人賽程，令球迷心疼她這麼辛苦，但她透過臉書粉專表示：「不要擔心，我早就把澳洲野兔（澳洲退役名將休伊特Lleyton Hewitt）的按摩師挖來兩個禮拜護身！」

按摩師昨天幫謝淑薇「處理」了一下全身，讓她覺得神清氣爽，雖然單打失利，今天立刻在雙打扳回面子，擊敗的日本組合加藤未唯/二宮真琴，還是上周東京泛太平洋女網賽雙打冠軍，不過這對日本搭檔和謝淑薇一樣，也是已經連續征戰三站賽事，體力上的負荷也不小。

除了按摩師，謝淑薇這幾個禮拜也積極爭取前世界球王山普拉斯（Pete Sampras）球員時期的私人體能師，以及一個足球隊隊長的私人按摩訓練師，在接下來冬訓協助她，謝淑薇開玩笑說：「現在最重要的就是多砍一點獎金好充盈我的後宮，本寶寶超愛花錢買後宮的，後宮佳麗三千，通通都要帶回家用啊！不是啦！是後勤我通通都要挖來用。」

對於本季接下來的目標，謝淑薇表示：「盡量打、開心打，盡量不要受傷，然後趕緊去冬訓，好好加強身體，把去年沒練到的加強一下，明年再拚拚看能否突破。」

(中時電子報)