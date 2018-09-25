樂高拚出新未來 戴錫欽與您一起戴動台北

2018年09月25日 19:29 中時電子報 綜合報導

圖說：戴錫欽提供

圖說：戴錫欽提供

距離年底大選只剩兩個月！看膩了競選看板、旗幟了嗎？台北市議員戴錫欽，這一次競選風格大打文青風，以樂高概念設計自己的三款不同造型樂高公仔，可以當成辦公室小物也可作為杯緣子，未來將製成扭蛋置於競選總部前供選民嘗鮮。

此外，戴錫欽更找來亞洲第一個定格動畫導演黃秉榮操刀，推出數支富有公益性且育教於樂的樂高短片，高規格製作不僅希望打進年輕世代的心，也期盼讓更多人看見台灣年輕人的創意。

隨著大選之日逐漸逼近，選舉小物是選戰中不可獲缺的重要角色，長期關心動物保護的市議員戴錫欽這次特別推出具有自己形象特色的樂高公仔以及數支樂高短片，並在片中「參一腳」化身為「奇異博士」拯救毛小孩，還將與台北市長柯文哲在片中「尬戲」，拼選舉也拼創意！

戴錫欽說，年輕世代是社會裡的中堅份子，打進年輕人的世界、傾聽年輕世代的聲音也是市議員的重要工作之一，這一次很幸運能與優秀的年輕人一同合作，還結合了自己長期關心的動保政策，期盼透過樂高影片讓台北成為一個對動物更友善的城市。

戴錫欽表示，除了樂高短片外，競選官網也將在影片公布時，同步上線，期盼大家能前往了解，給予指導。

(中時電子報)