影》川普讚新版美韓FTA好棒棒 紐時3點打臉沒差多少

2018年09月25日 19:53 中時電子報 吳映璠

美國總統川普與南韓總統文在寅24日正式簽署修訂版美韓自由貿易協定（FTA），川普表示「這是相當偉大的協議」，甚至可以說是「全新的自貿協定」，不僅降低美韓貿易逆差，同時擴大美國出口數量，不過紐約時報（The New York Times）隨後發表評論，指出新版協定與原始版本差異不大，也不會根本改變雙邊貿易問題。

美國總統川普與南韓總統文在寅24日在紐約簽署修訂版美韓自由貿易協定，並召開記者會。

美國與南韓代表24日在紐約正式簽署修正版美韓自貿協定，新版協定重點項目包括單一美國汽車廠每年出口至南韓的汽車上限從25,000輛提升至50,000輛；此外，美國對南韓出口卡車課徵25%的關稅措施將延長至2041年。

雙方正式簽署協定前先行舉辦記者會，川普在記者會上表示這是一個「相當偉大的協定」，而且還是「全新的貿易協定」，對美韓雙方來說都是公平、互惠的，將會降低雙方貿易逆差，同時增加美國汽車、藥品及農產品銷往南韓的數量。

他還說：「我相信美國農民會非常開心聽到這個消息，尤其過去美國農產品外銷到南韓的數量相當有限，未來則會是一個開放的市場。」

儘管川普相當滿意美韓磋商結果，還特別點名副總統彭斯（Mike Pence）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）等人，感謝他們為新協定所做的努力。不過紐約時報隨後發表評論，指出新版協定帶來的效果或許沒有那麼大，甚至和原版內容沒有什麼差別。

美國總統川普與南韓總統文在寅24日簽署修訂版美韓自由貿易協定，川普將他使用過的筆遞給文在寅，文在寅看起來相當驚喜。（美聯社）

紐約時報引述美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，以2017年來看，還沒有任何一間美國車廠出口南韓的數量達到25,000台，而且銷量還遠遠不及這個上限標準。根據CNN報導，國產車仍是南韓人用車主流，兩大品牌現代、起亞（Kia）囊括三分之二市場，進口車僅占13%，當中又以寶馬（BMW）、賓士（Mercedes-Benz）等德國車及日本車為大宗，美國車在南韓市場的能見度真的不高。根據2017年統計數據，福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）、通用汽車（General Motors）銷往南韓的汽車數量分別為10,727、7,284、2,000台，與25,000台上限有很大差距。

另外，川普總是抱怨對韓貿易逆差太大，有失公平，不過實際上美韓貿易逆差已逐漸下降，2016年貿易赤字額尚有170億美元，至2017年該數字已大幅下降至90億美元。

報導也指出，此次協定內容似乎沒有針對匯率操縱議題做出明確規範，今年3月白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）才表示將會就該議題簽訂附帶協議，不過整整24頁的協定內容卻對匯率問題隻字未提。

白宮24日發布的成果清單上僅表示與韓方已達定非正式協定，雙方將盡力避免匯率競貶，同時盡量維持匯率變化的透明性，不過官員並未說明這個非正式協定的具體內容以及是否具約束力，也未正面回應附帶協議等相關問題。

修正版協定仍須雙方國會通過後才能生效。

(中時電子報)