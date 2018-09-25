宏國總統稱中國給中美洲機會 外交部提醒「債務陷阱」

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宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在紐約接受路透社專訪時表示，雖然中國在中美洲外交影響力的提升讓區域陷入「兩難」，但也是「給大家一個機會」。對此，外交部今提醒，中國透過不實的鉅額援助承諾，反而使被援助國陷入債務陷阱，而我國與友邦的透明公開的合作廣受各界肯定。

外交部指出，宏都拉斯是我國在中美洲重要友邦，兩國關係緊密友好，我國除推動多項雙邊及技術合作計畫外，更致力加強兩國經貿關係，開放及加強宏國優質農產品如咖啡、甜瓜、海鮮、牛肉等進入我國市場，使宏國對與我邦誼實質有感。

外交部表示，我國將持續以「踏實外交、互惠互助」的原則，推動真正有益宏國國家發展的合作關係。

外交部提醒，中國透過不實的鉅額援助承諾，持續挖我外交牆角，但達成目的後並未履行諾言，反而使被援助國陷入債務陷阱；而我國與友邦的合作遵循透明、公開的原則，嘉惠當地人民，廣受各界肯定。

葉南德茲在專訪中指出，美國先前承諾投資宏都拉斯、瓜地馬拉跟薩爾瓦多都在川普政府上台後縮回，他對此表達遺憾。

對於中國持續在中美洲增加影響力，葉南德茲說，中國在中美洲日漸增長的外交存在讓區域陷入「兩難」（quandary），但「對大家是一個機會」，提供一個「清楚規則」；其他國家「很快」可能追隨薩爾瓦多和巴拿馬的例子。

葉南德茲還說，「我們看到中美洲正在改變，但我認為美國已太晚認知到」。

被問及宏國是否外交轉向中國，葉南德茲說，「我們仍與台灣站在一起」，每一個國家有自決原則，可以自行決定；就目前而言，宏國正跟台灣發展經貿關係，以台灣作為亞洲市場的窗口。

(中時 )

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