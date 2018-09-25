好萊塢當紅男星來台狂放閃 陪愛妻秘境玩水再衝夜市、101

羅愛英不忘宣傳台灣美景。（取材自Liv Lo IG）

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中時
亨利高汀和愛妻合照並且高喊「Hello

因《瘋狂亞洲富豪》和《失蹤網紅》爆紅的好萊塢男星亨利高汀（Henry Golding），與台灣老婆羅愛英（Liv Lo）來台歡度中秋節，兩人一起逛台北街頭，享用台式早餐，逛夜市品嘗雞屁股和臭豆腐等小吃，還到桃園復興鄉秘境溫泉玩水放鬆，今日更現身台北101附近，在IG寫下：「哈囉，台灣！」充分享受在台灣的假期。

由好萊塢時尚女王布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和人氣女星安娜坎卓克（Anna Kendrick）主演的時尚懸疑電影《失蹤網紅》話題不斷，在台上映第二週全台票房已破1500萬台幣，歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）和樂壇小甜心賽琳娜（Selena Gomez）都在個人IG限時動態大力推薦，泰勒絲還激動對粉絲喊話：「我剛剛去看《失蹤網紅》，太棒了，裡面的演員都演得超好，你們一定要去看！」

布蕾克萊芙莉在《失蹤網紅》中飾演大膽又性感的貴婦艾米莉，展現陰險狠毒的一面卻又流露獨特的狂野和幽默，讓觀眾驚豔不已，她在訪談中透露自己在電影中顯露的喜感都是向老公萊恩雷諾斯Ryan Reynolds學來的，她說：「萊恩很會即興喜劇，我們每天在家就是不停開對方玩笑，從中尋找樂趣，因此我不用去上任何喜劇表演課，跟他結婚就是增進喜感的最好方法。」

(中時 )

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