2018年09月26日 07:14 中時 陳可文

「澎湖23.5掌上明珠」仙人掌冰淇淋專賣店的創意冰品網路爆紅，遊客慕名而來嘗鮮。（陳可文攝）

「掌上明珠」仙人掌冰淇淋三合一口感，點燃味蕾享受的新火花。（陳可文攝）

炎炎夏日吃冰最過癮，澎湖著名的仙人掌冰是最大特色，「澎湖23.5掌上明珠」仙人掌冰淇淋專賣店的創意冰品，激盪了視覺及味覺的全新感受。

夏天是澎湖仙人掌生長茂盛季節，滿山遍野綻放著一朵朵小黃花，開花結果一顆顆鮮紅果實，這就是別名「澎湖紅蘋果」仙人掌果。

仙人掌果天然濃郁色素，微微酸甜的味道彷彿散發著一絲絲戀愛好滋味，澎湖業者發明了仙人掌冰、仙人掌冰淇淋，一下子擄獲少男少女甜蜜的心。

眾多仙人掌冰品，「澎湖23.5掌上明珠」仙人掌冰淇淋專賣店竄紅最夯，原本是舞蹈老師的謝易伶因為愛吃冰，毅然轉業投入仙人掌冰的世界。

經過不斷地嘗試、改良、創新，謝易伶將仙人掌冰淇淋變成藝術，以仙人掌果汁取代黑糖，將傳統粉圓變成仙人掌珍珠，粉嫩桃紅色的珍珠，粒粒晶瑩剔透閃亮亮，很吸睛。

超人氣招牌冰品「掌上明珠」，造型瓷盤裡先以綿密牛奶雪花冰鋪底，然後淋上滿滿鮮艷仙人掌珍珠，再裹上一大球仙人掌冰淇淋，三合一的天然酸甜口感，點燃了味蕾享受的新火花。

「澎湖23.5掌上明珠」仙人掌冰淇淋專賣店網路爆紅，真材實料仙人掌冰淇淋有特色，桃紅色仙人掌珍珠有賣相，深受青睞吸引了全國觀光客專程慕名來嘗鮮。

店名：「澎湖23.5掌上明珠」仙人掌冰淇淋

專賣店

地址：澎湖縣馬公市民族路39、41號

電話：06-9272323

營業時間：下午1：00至晚上9：00

價格：掌上明珠冰品148元、仙人掌冰淇淋75

元、海菜冰淇淋75元、風茹草冰淇淋

75元

(中時 )