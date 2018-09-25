福甡11號涉虐漁工 漁業署：給薪確有不足將開罰

2018年09月25日 20:05 中時 游昇俯

針對我國籍漁船福甡11號遭NGO團體質疑有虐待漁工情事，農委會漁業署今（25）日表示，已對隨船返台的7名外籍漁工進行訪談，訪談時迴避船主並由通譯協助，船員陳述未受虐待；漁業署21日亦持續對船主、船長及仲介業者進行訪查，證實部分船員工資確有不符規定之處，將就此依規定開罰。

漁業署副署長林國平表示，福甡11號留置南非期間，漁業署已掌握該船聘用漁工與先前報備不符，按「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，處分該船經營者新台幣30萬元；針對福甡11號外籍船員權益，漁業署則於其13日凌晨返抵高雄小港漁港，便安排該船漁工進行訪談。

林國平表示，此次隨船返台船員皆在沒有船主方人員陪同環境下接受漁業署訪查，並有通譯協助，船員均陳述未受到虐待，漁業署會持續調查船主、船長或仲介業者有無涉及虐待及相關責任，也不排除訪談已返回母國的漁工。

林國平也說，外籍漁工登錄註記有其母國身分證或護照號碼，漁業署對其身分有所掌握，福甡11號在南非開普敦港時，共有外籍船員23人，但此次隨船返台的僅有7人，包括緬甸籍5名及越南籍2名。

此外，漁業署21日亦對船主、船長及仲介業者進行訪查，因境外漁工月薪不得低於450美元，部分船員工資確有不足狀況，作業時間較長，依規定可罰經營者5至25萬元，並得吊扣漁業執照一年以下。

漁業署同日亦對福甡11號進行全程卸魚檢查，所卸魚種包括長鰭鮪及少量大目鮪、黃鰭鮪及油魽，經比對該船電子漁獲回報資料，初步判定未涉及漁獲回報不實及超過配額的違規，但是否涉及捕撈禁捕鯊魚或割鰭棄身行為，也仍需進一步調查。

(中時 )