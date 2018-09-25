游泳》萩野公介與歌手miwa相戀 目標東奧創400混世界紀錄

2018年09月25日 20:05 中時電子報 黃邱倫

現年24歲的日本泳壇名將萩野公介，被視為2020東京奧運奪金熱門人選，近日爆出他與日本創作歌手miwa相戀，引起外界的反彈聲浪，但這並不影響萩野公介的心情，而且他還下定決心將在2年後東奧400公尺混合式改寫由已退役「飛魚」菲爾普斯保持的世界紀錄。

萩野公介在2012年倫敦奧運奪得400公尺混合式銅牌，並以4分10秒01及4分8秒94兩度刷新亞洲紀錄，同時也是日本史上56年來在奧運游泳項目獲得獎牌的高中生。

2014年仁川亞運，萩野公介報名參加7項賽事，勇奪4金1銀2銅，而且還打破1項亞洲紀錄，並且當選最佳運動員殊榮。

2016年里約奧運萩野公介在最拿手的400公尺混合式游出4分06秒05的成績摘下金牌，隊友瀨戶大也則獲得銅牌。

萩野公介在去年來台參加台北世大運，雖然在400公尺混合式失手僅得銀牌，但在200公尺混合式以及800公尺自由式接力拿到雙金。

萩野公介與miwa的戀情在近日曝光，兩人也透過經紀公司默認，不過外界卻不看好，反而認為miwa會影響荻野公介的訓練和比賽專注力。

但萩野公介還是相當保護這段戀情，而且還很有霸氣的宣示，接下來的目標就是明年韓國世錦賽封王，以及東京奧運改寫菲爾普斯保持的400公尺混合式4分3秒84世界紀錄。

(中時電子報)