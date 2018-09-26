高市旗山區永和里長6人激戰 為30年來最激烈

旗山永和里長競選激烈，巷弄隨處可見6人競選告示牌併排一起的畫面。(林雅惠攝)

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旗山區永和里長林來順（左）以一聲交辦馬上就辦服務，獲選民支持。 (林雅惠攝)

旗山區第一大里永和里年底里長選戰出現史上最激烈的6人角逐，6名參選人雖然都是無黨籍參選里長，但各自都有支持人脈，使得選情更加緊張、明爭暗斗，永和里巷弄隨處可見6人競選告示牌一起併排出現的情形。

旗山區永和里總人口數4069人，投票數約3400票，轄區內一半是都市計劃區的商業區、住宅區及行水區，商店、住家、機關、學校、客運車轉運站林立，是旗山區繁榮地帶，也是通往內門區、杉林區必經之地。

永和里現任里長54歲林來順1985年角逐當選高雄縣旗山鎮第13屆永和里里長，4年後參選連任失利就未再參選，直到2015年再度出來競選又當選里長，先後擔任2屆里長的他，以不分日夜一通電話服務就來，一聲交辦馬上就辦的勤奮服務，獲得選民的支持。

永和里里長自1985年選舉以來，歷屆均無人能連任，頂多是隔屆再當選，今年底呈現參選爆炸局面，除現任里長林來順外，其餘6人包括永和社區發展協會理事長鄭嘉筆、警察退休的劉文周及曾經助選過里長的林政宏、幫忙家裡貨運行的陳俊羽與農二代林耀聖。

其中陳俊羽及林耀聖皆7年級生，6名參選人各有支持人脈，實力相當，讓年底永和里出現史上最激烈一場選戰。

(中時 )

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