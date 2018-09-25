浩角翔起自曝為了這件事 自討苦吃

2018年09月25日 20:10 中時 洪秀瑛

兩人合體。（蘇蔓攝）

台上玩遊戲。（蘇蔓攝）

浩角翔起玩遊戲。（蘇蔓攝）

兩人有默契。（蘇蔓攝）

「浩角翔起」25日為新主持的外景節目《綜藝新時代》辦粉絲見面會，被問到最近演藝圈近來吸毒事件頻傳，浩子笑稱「浩媽」每次只要看到有藝人涉毒新聞就開啟八點檔模式，曾看到新聞後，早上八點打電話把他吵醒：「你有吃安ㄟ嗎？你有吃要告訴媽媽，不然媽媽心裡很艱苦。」無厘頭反應常讓他哭笑不得。

浩翔說，每次錄完節目都累得像喪屍，先前有一群孩子上節目闖關，孩童們不受控，2人簡直「自討苦吃」。阿翔說，當天有個小妹妹玩到想哭，老師安撫沒用，最後還打給她媽媽，才知道小妹妹耍脾氣是因為浩子沒點到她玩遊戲。節目將在本週五、六晚播出，浩翔說收視若破3.5就在玉山攻頂裸奔，也沒收視壓力，「現在什麼時段都難打，畢竟大家看電視習慣都在改變」。

「浩角翔起」今在熱情的育達高職辦見面會，浩翔說快被學生熱情點燃火焰，有人看著他們的背板「抬」進場就尖叫，讓他們哭笑不得，一出場的尖叫聲也讓他們印象深刻，其中育達熱舞社「唯鎖育為」表演，讓他們突然覺得「責任重大」，新一代的年輕人要多給他們鼓勵，而且也讓他們回想到剛出道的辛苦，所以來到校園他們都會玩翻，也讓同學感受他們natural high的無厘頭。

接著「浩角翔起」要接受三戰二勝的任務，輸的要用愛的小手打腳底板，這讓二人「心驚驚」怎樣都不想輸，第一關要下台找班對情侶檔 ，找到最多就獲勝，沒想到可愛的同學除了男女情侶檔，還有「三男」、「二男」組隊衝上來，笑料百出。

「浩翔」還無厘頭要他們借位接吻，讓現場同學歡聲雷動，但被拱二人接吻借位，浩翔二人怎樣都不肯，還說拱100萬次都不要，第二關要收集台下同學右腳「白鞋」，讓有潔癖的阿翔已經快要崩潰，還有最恐怖的第三關限時一分鐘收集襪子，阿翔浩子搞笑說同學腳味很「妙」，還問說同學有沒有洗襪子，還要同學上來自首，讓現場笑聲不斷，超會玩遊戲的二人，戰績一直平手，沒得處罰讓他們樂得開始在粉絲團直播送禮物與大家同歡。

民視、八大全新強檔綜藝節目《綜藝新時代》，將在9/28起，每週五晚上10點15分於民視無線台首播，9/29起並於八大綜合台每週六晚上8點首播。

(中時 )