台漁船涉虐外籍漁工 歐盟代表：台灣須處理外籍漁工人權

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英國環境正義基金會日前公布影片指控，高雄籍「福甡（音同深）11號」疑似虐待外籍漁工，並且非法捕撈瀕危的錘頭鯊等鯊類，並將相關資料送交歐盟，恐影響歐盟解除黃牌決定。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉今表示，台灣必須處理外籍移工的人權問題，若台灣未採取正面措施，歐盟就難以表達台歐彼此理念相近，共同處理漁業及人權議題。

馬澤璉今主持「2018歐盟氣候變遷行動周開幕儀式」時被媒體詢問時做出上述回應。據悉，歐盟預計10月上旬派員來台訪視，並決定是否解除黃牌，而人權議題亦是台歐雙方諮詢議題。

馬澤璉指出，不管是在漁業或其他產業，境內移工或其他產業移工，台灣必須處理移工人權問題，這是我們共同的挑戰。

馬澤璉說，她對於台灣政府非常嚴肅地看待這個議題感到非常鼓舞，台灣政府正在處理這個問題，我們已經落實新的法律，並且對不尊重漁工人權的船東及船長制裁。

馬澤璉強調，若台灣並未採取正面措施，她認為這會讓歐盟很難表達，台歐彼此理念相近，正在努力解決包含海洋及漁工人權問題。

歐洲經貿辦事處今起在台舉行為期一周關於氣候變遷的活動，除播放紀錄片《沈沒之島》外，並舉行「氣候變遷攝影展」及周末在淡水八里挖子尾沙灘的淨灘活動。包含環保署長李應元及吐瓦魯駐台大使涂莉梅今都出席開幕式。

(中時 )

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