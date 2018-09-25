賴揆稱「5千坑洞代表雨很大」唐德明：幹話能免則免吧

2018年09月25日 20:54 旺報 潘維庭

國民黨立委費鴻泰質詢行政院長賴清德說，南台灣大淹水之後，高雄市路面出現了5000多個坑洞，是否代表5000個弊案？基礎工程裡有官商勾結？賴院長回應，「5000多個坑洞足以證明雨下得有多大」，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，「賴院長，執政不是兒戲，幹話還是能免則免吧！」

唐德明稱，路面出現坑洞，若是淺層的小水窪，可能是柏油沒鋪好，或重車超重壓壞鋪面；如果是會讓車子掉下去的大洞，甚至形成「天坑」，那一定是路面下的砂石級配出了問題，路基被掏空了，才會在大雨之後出現坑洞。

唐德明質疑，若照賴院長的說法，雨下得夠大，就可以直接讓路面出現大洞，那堤防也好、堤壩也罷，甚至民房的透天厝，都應該在大雨之後滿滿都是坑洞，就像是被炸彈炸過一樣，因為水泥結構好像並沒有比柏油及砂石結構強大多少，雨水直灌可以讓路面出現坑洞，沒理由堤防和堤壩都沒有問題啊？

另外，唐德明也問，就算不比較混凝土結構，同樣比較柏油路面，為什麽大雨之後，高雄市的馬路出現5000多個洞，高速公路上卻一個都沒有？「這是雨大、雨小的問題嗎？賴院長難道是在鄙視台灣人民的智慧嗎？」

唐德明問，高雄市在大雨後出現5000多個洞，賴院長毫不猶豫地說，這可以證明雨下得有多大，「言下之意就是替高雄市的道路工程打包票，表示工程絕對沒問題，只是雨下得太大了」，但賴院長沒有做過高雄市長，如何替高雄市做保證？「萬一將來查出有弊案，賴院長要不要負起連帶責任呢？」

(旺報 )