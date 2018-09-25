俄國試射Kh-35u反艦飛彈 一擊摧毀5千噸船艦

俄國Kh-35反艦飛彈，被稱為「俄羅斯魚叉」，不過它的尺寸更大一些。(圖/俄國衛星網)

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中時電子報

俄國空軍剛完成Kh-35U反艦飛彈的試射，這是俄國最新的次音速反艦飛彈，並且是空軍與海軍共同使用。

防衛部落格(defence-blog)報導，俄國軍方聲明表示：「這次試射在太平洋艦隊海軍試驗場執行，Su-34多功能戰鬥轟炸機搭載最新的Kh-35U，成功的完成試射，都命中目標。」

俄國國防部補充，這場試驗相當有難度，因為靶船是列在一群船隊裡面，必須擊中特定的目標，不能誤傷其他船隻，然而8次測試都成功擊中目標。」

Kh-35也有陸基發射，做為海岸防衛之用。(圖/網路)

Kh-35U先進的反艦巡航導彈由戰術飛彈公司(JSC Tactical Missiles Corporation,KTRV）開發，據一些消息來源稱，這型新飛彈採用慣性導引技術、格洛納斯全球指引(Glonass)，加上主動雷達尋標一起找到目標。所謂格洛納斯，是俄國的衛星導航系統，與美國的GPS、歐盟的伽利略、中國大陸的北斗系統是相似的。

Kh-35將來會成為俄羅斯軍方最重要的泛用型反艦飛彈，可裝於戰鬥機、海上巡邏機、陸岸防禦、水面軍艦，而且KH-35U的導引很多樣又精確，不會受敵方的反制。

Kh-35u的彈頭達到145公斤，能夠一擊就把5000噸的軍艦摧毀。

Kh-35飛彈的全長385公分、直徑42公分，全重525公斤，彈頭重量145公斤，威力十足。根據俄羅斯國防部的說法，射程約為250公里，其設計目的可摧毀排水量高達5,000噸的水面艦艇和地面目標。

(中時電子報)

文章來源：Russia test-fired newest Kh-35U anti-ship missiles during recent drills

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