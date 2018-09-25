是元介談男男戀 吻男人細細回味

是元介第一次在MV中吻男人。（三映電影提供）

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是元介談男男戀。（三映電影提供）
是元介（左）及導演周美玲。（三映電影提供）

導演周美玲推出「彩虹MV影像計畫」，打造6首全新彩虹歌曲及MV，是元介和周美玲共同創作第2首單曲〈偕老〉，將在28日以數位發行，他作曲及演唱，並在MV中挑戰男男戀。他25日在記者會表示首次吻男人，吻完有回味，「導演若不喊卡，就會繼續親到對方害羞為止」。

他表示，粉絲大部分都是同志，有次在健身房運動，意外有同志網友在IG討論他身材好：「淋完身體都不擦，今天值了。」已出櫃的導演周美玲對於11月24日的平權公投，坦言：「我的焦慮讓我覺得必須做一點事情，所以決定先從身邊的音樂人跨界對談。」

對於李天柱反同，提出同婚立法是木馬毒素的言論，周美玲表示，她訴求對話不是對罵，「每一個人有每一個人觀點，讓大家感受到愛是最重要的」。

是元介以周美玲執導的中天《阿青，回家了》入圍金鐘獎迷你劇集男配角獎，他好奇問媒體：「你們知道得獎攻略嗎？」他說這3來很謝謝自己，因堅持挑戲，少接商業台戲劇，收入和過去有落差，但活得自在，他和好友王家梁出門，女生看到又高又帥的王家梁會尖叫，笑言「像我這樣多自由」。

他回憶以前拍八點檔華劇太趕，好像都用肩膀以上在演戲，光吃飯戲要講8頁，雖然每週看戶頭很開心，但拍了半年，「常演完智商掉好多，腦子不好使」。坦言轉型過程有陣痛，但卻是一種沉澱和累積，電視劇1天拍10幾場，電影1天拍2場，表演能量不同。

(中時 )

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