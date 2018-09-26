來朵玫瑰花冰淇淋 片片花瓣都有天然美味

張曉慧研發的玫瑰花冰淇淋，外形猶如藝術品，漂亮又好吃。（陳淑芬攝）

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張曉慧以刮鏟逐一挖取立體造型花瓣，組合成一朵立體玫瑰花冰淇淋。（陳淑芬攝）
玫瑰花冰淇淋外形猶如藝術品，漂亮又好吃。（陳淑芬攝）

立體的玫瑰花冰淇淋，吃起來是什麼滋味？綠色是抹茶、白色是檸檬、淡黃色是芒果，1朵玫瑰冰淇淋可以品嘗出多種幸福的風味。布達佩斯冰淇淋專賣店以「天然、低脂、健康」訴求，堅持使用水果的果汁或果肉等天然食材，自製近30種口味冰淇淋，吃得到天然的滋味，尤其，綜合手工製成玫瑰花冰淇淋，是更有人訂購當做求婚花束。

張曉慧多年前到匈牙利布達佩斯旅遊，見識到漂亮的手工冰淇淋花，玫瑰花冰淇淋不僅是清涼冰品甜點，更是藝術品，立即在地拜師，研製冰淇淋及製作玫瑰花手藝，返後再向台灣師傅學藝。

「冰淇淋要好吃，原料絕對不能省」張曉慧說，專賣店不惜重資，堅持使用義大利傳統使用的冰淇淋粉、純鮮奶等材料製成基底，並研發近30種口味冰淇淋，每天上架約8至12種，每天在網路臉書及IG公布當天口味。

「以冰淇淋手工塑作出玫瑰花朵真的不容易」張曉慧以刮鏟逐一挖取立體造型花瓣，由10多片組合成一朵立體玫瑰花，客人可選擇自己喜愛的口味，每朵花的顏色、立體感及口味都不同。

來預定玫瑰花冰淇淋的客人有為品嘗、有用來向女友求婚，還有珠寶店及飲品店用來搭配拍攝宣傳照，大多是幸福浪漫的事。張曉慧說，各種口味的冰淇淋綿密度、札實度不同，她練習了500多朵以上才逐漸掌握訣竅。

專賣店的冰淇淋不用現成的果醬、調味粉，強調以果肉及果汁製作，百香果產地是埔里、檸檬來自南台灣、蘋果則是富士山品種，水果冰淇淋的製程常是從「削水果」做起、芝麻及花生從「打果醬」開始，優格則是從「純鮮奶發酵養菌」按部就班來，張曉慧不嫌「厚工」的作風，就是要製作出天然、健康口味的冰淇淋。

布達佩斯冰淇淋專賣店

地址：台中市大雅區學府路390號

電話：04-25606839

營業時間：13：00至21：00，周一公休

價格：冰淇淋依口味不同每球60元起；玫瑰花冰淇淋依選用口味不同，每朵149元起。

(中時 )

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