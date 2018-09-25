《瘋神無雙》慶8周年搶金鐘 許效舜：獎給你們、現金給我們！

2018年09月25日 20:52 中時 林淑娟

許效舜歡度節目八週年。（衛視中文台）

許效舜歡度節目八週年。（衛視中文台）

許效舜開心秀金鐘入圍證書。（衛視中文台）

衛視中文台《瘋神無雙》25日歡慶8周年、播出688集，主持人許效舜開心展示熱騰騰的金鐘入圍獎狀，對於張菲節目在金鐘前夕將停播，許效舜覺得這是「很厲害的一招」，因為一般被停掉的節目比較有機會得獎，但他寧可讓節目繼續活下去，笑說：「獎都給你們，現金給我們！」並呼籲電視台不管有沒有得金鐘獎，節目都不要停。

許效舜表示，確定金鐘入圍後，他覺得這個榮耀是屬於大家的，也打電話給解婕翎等人邀約一起走金鐘紅毯，希望讓大家一起感受過去8年沒有被注目的眼光，當然如果能上台是最好，表示過去的付出是值得的。有次遇到之前一起主持的邰智源，他更當面請他一起走星光大道，邰智源頻頻問：「這樣好嗎？這樣好嗎？」至於邰智源會不會出席，他也不知道，還是要看對方時間安排。

媒體日前報導許效舜計劃以後要冰葬，他笑說，隔天大概有2千多人來關心他的身體狀況，他開玩笑說搞不好評審看到後，會以為他快要走了，會趕緊把獎頒給他，讓他左右手各一座金鐘獎，然後好好離開。

許效舜表示，能得獎當然是最好，天上神明也告訴他要有信念，他則認為這個榮耀是屬於大家的，他自己的信念很堅強，但是要得獎，大家才真的被榮耀，如果沒有得到，那麼「入圍則是得獎」。

(中時 )