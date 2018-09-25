823淹水補助「無需逐戶認定」公文25日到各公所

2018年09月25日 20:58 中時 張亦惠

義竹鄉後鎮村淹水空拍照，卻有村民沒通過淹水救助認定。（議員黃嫈珺提供）

823水災造成許多人家園受損，後續淹水認定問題卻爭議不斷，25日縣議會總質詢議員黃嫈珺以義竹鄉後鎮村空拍照提出質詢，質疑部分住戶認定未過，綜合規劃處處長李明岳表示，縣府在 21日派他及社會課承辦人李姚蓉到行政院國家發展委員會參與相關會議，當日討論後達成決議，並明文寫下「無需逐戶認定」，受災戶只要向公所申請淹水補助，周圍有相關事證即可，無需自行拍照舉證。

黃嫈珺在議會質詢時表示，目前地方淹水救助認定，還是逐戶丈量淹水高度，就有義竹鄉後鎮村民跟他反應，周圍鄰居都通過，只有他沒過，黃嫈珺質疑所謂從寬、從速卻在實際執行上有諸多爭議。

李明岳對此表示，因黃嫈珺20日的質詢，讓縣長了解此問題，21日即派他與社會局資深承辦人李姚蓉北上行政院國發會參與相關會議，並帶著議員黃嫈珺蒐集的相關照片佐證，靠著李姚蓉從莫拉克風災以來的第1線經驗及這些照片，成功將關鍵的「無需逐戶認定」明文寫進公文中，讓執行認定的公所、村幹事有所依據。

黃嫈珺進一步質疑新標準是否馬上適用，李明岳說，國發會公文25日會轉發至各公所，災民只要到公所申請並填寫切結書即可，以空拍照範圍，排除有淹水閘門者及墊高戶或左鄰右舍有淹水50公分的照片，即可從寬認定。

(中時 )