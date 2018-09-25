美空軍參謀長：美軍戰場訊息系統將擊落殲-20

2018年09月25日 20:58 中時電子報 盧伯華

China Military MOST ADVANCED J-20 stealth aircraft

當中共解放軍殲-20隱形戰機開始服役時，西太平洋戰略形勢是否有重大改變成為美國軍方重要議題。不過，美國空軍高層將官認為，共軍殲-20服役後，美國空軍仍將持續保持對西太平洋潛在對手的「非對稱」戰略優勢，美軍將以戰場訊息系統的關鍵技術擊落中共最新的殲-20隱形戰機。

美媒《國家利益》在一篇題為《為什麼中國隱形戰機會在與美國戰爭時被擊落》的文章中說，美國空軍參謀長戈德芬(David Goldfein)最近對媒體分析兩國空軍在西太平洋的戰略形勢時指出，美軍應用第5代科技時，戰機己經不只是一個作戰平台，而是一整個戰場訊息系統的一部份，這種作戰網路體系給美軍提供非對稱性優勢。「所以當我聽說起F-35要如何對抗殲-20時，我認為這根本不是個問題。」

文章說，戈德芬的意思是，美國空軍會持續著重在建構與整合戰場訊息系統，其中訊息網絡和數據共享是重要關鍵，而不是專注在個別作戰平台的性能上。在戈德芬的觀點上，若要直接比較F-35和殲-20，可以用他過去駕駛洛克希德馬丁公司的F-117A夜鷹隱形戰機的經驗來說明。他指出，「當時我快速向下穿透敵方空域進入作戰狀態，戰機與外界幾乎完全無法聯繫。因此，現在我們更關注戰場訊息系統，如何將系統內各部分連結在一起，相對地就較少留意個別武器平台的性能。」

美國5代隱形戰機F-35。(圖／洛克希德馬丁公司）

文章指出，雖然戈德芬用夜鷹隱形戰機的性能來比較，這並不意味他暗示殲-20與20世紀80年代的F-117屬同一等級。目前有關殲-20的準確信息很少，但有跡象表明它配備相控陣雷達，強大的電子戰系統和電子／紅外線傳感器，概念上與F-35系統相類似。當然，中共戰機可能擁有不錯的傳感器，但美國空軍認為，殲-20缺乏的是「傳感器融合」和訊息網絡系統，因此無法與F-22或F-35匹敵。

該文認為，幾乎可以肯定的是，中國缺乏像美軍戰鬥司令部指揮官卡萊爾將軍(Herbert “Hawk” Carlisle)所說的「尖峰管理」(spike management)。第5代戰機如F-22和F-35都有座艙顯示器向飛行員提供戰場數據，標明敵方雷達或戰機的角度與距離，以便飛行員避免進入那些可能被偵測到的位置。它們利用系統所提供的訊息來躲避敵方攻擊，而這可是美軍花費數十年時間、不斷從大量試驗與嘗試錯誤中學習而來的關鍵技術。

(中時電子報)