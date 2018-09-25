「米蘭小鎮」誰的創意？嘉義縣議會質詢持續延燒

2018年09月25日 21:32 中時 張亦惠

前大林鎮長黃貞瑜在臉書貼出當年與呂致緯的對話，證明2011年即有此構想。（張亦惠翻攝）

上周大林蘭花展因副縣長吳芳銘表示「米蘭小鎮是他去義大利考察的發想」引來前任鎮長黃貞瑜的回擊表示，米蘭小鎮是2011年由呂致緯先生提出，25日議會總質詢時，縣議員吳思蓉對此希望副縣長澄清，吳芳銘則再次表示，「米蘭小鎮」是2012年到義大利考察後，他提出的想法，黃貞瑜隨後在臉書po出當時與呂致緯的對話，希望吳芳銘更正錯誤，不要再傷害當時公所團隊同仁。

吳芳銘表示，2012年2月和縣長張花冠、時任大林鎮長黃貞瑜去義大利考察，當時提出此想法，並建議透過地方產業發展基金提案。

吳芳銘表示，此計畫最初是「大林鎮蘭花文化創意產業發展計畫」，2011年時由時任農業處長林良懋主持，後持續討論、檢討，經「婚紗小鎮」、「浪漫小鎮」等名，於2012年3月時任文化觀光局局長的他提出米跟蘭花為主的「米蘭小鎮」，就此定調。，

黃貞瑜在臉書po出2011年時與呂致緯的對話紀錄，及呂致緯去年在私人臉書上的貼文，回應吳芳銘在議會質詢上所言，黃貞瑜表示，之所以會如此反擊，是因不想讓真正付出努力的公所同仁被傷害，才跳出來還原真相。

黃貞瑜進一步表示，由誰發想並不是民眾所重視，副縣長這種攬功割稻已經傷害當初努力付出的公所同仁。

(中時 )