侯友宜至鶯歌三峽 為競選總部幹部授旗、授證

2018年09月25日 20:59 中時 陳俊雄

國民黨新北市長參選人侯友宜晚間前往鶯歌區南雅夜市掃街拜票，隨即前往西鶯里活動中心為鶯歌區競選總部幹部授證、授旗，現場高呼「友宜、凍蒜」，氣氛熱烈。

侯友宜「百市萬攤跑起來」今日傍晚至鶯歌南雅夜市拜票，侯友宜所到之處受到攤商歡迎，還享用了南雅夜市的臭豆腐，隨後侯友宜轉往西鶯里活動中心，為鶯歌競選總部幹部授證。

鶯歌競選總部由前鶯歌鎮長陳碧松擔任主任委員、前立委李嘉進擔任副主任委員、前縣議員陳文錄擔任後援會長、林修三擔任顧問團長；市議員洪佳君、黃永昌及建德里長林真達、北鶯里長李松進、西鶯里長蘇炳輝、中鶯里長蘇朝明、二甲里長林水土均出席。

侯友宜在眾人的簇擁下步入會場，他先為競選幹部授旗、授證後，對會場的競選總部成員表示，他出來參選是為了市民打拼。

侯友宜說，他這一生經歷過無數次的槍戰，但選戰卻還是頭一遭。以往參與槍戰時他都告訴部屬三個原則，第一個是要所有人清槍拉滑套上子彈，就是要準備好武器、武裝自己，今天授予戰旗，就是要所有競選團隊成員告訴鶯歌居民，今天究竟是為何而戰。

第二個原則就是要「對表」，也就是團隊要講究紀律跟榮譽，主委陳碧松號令一出，所有人就要團結一條心；第三個原則是要把別人的生命當做自己的生命，所有成員要不分你我，心無旁鶩往前衝，精準的把責任區的成果拿出來。

侯友宜也細數在土樹三鶯的政績，他表示自己擔任公職38年，歷經14個職務，他會持續推動現有建設，創造大家的好日子，獲得現場民眾的鼓掌支持，高呼「友宜、凍蒜」。

(中時 )