居住證擬限縮公民權 台商提「3不」 要政府從長計議

2018年09月25日 21:24 工商 賴瑩綺

大陸9月起開放在陸台灣民眾申領居住證，我政府認定或涉及國安問題，擬朝限縮公民權方向制定規範。但此舉引發台商不滿，姚人多今（25）日在2018大陸台商秋節座談聯誼活動上統整台商意見提出「3不」，認為相關辦法茲事體大，應該從長計議。

首先，政策不要倉促上路，尤其在還沒徵詢台商、台生、台青等意見之前，就拍板定案。姚人多說，陸委會主委陳明通也指示海基會舉辦多場座談，以徵詢利益相關團體、標的團體的意見，海基會會盡快辦理。

第二，呼籲外界不要污名化在大陸工作、經商的台灣人民。姚人多表示，他近期跟許多台商接觸，台商都說自己的心是向台灣的，因為他們的根在台灣、家在台灣，他們是台灣人。

第三，不要搞錯對象。姚人多指出，台商說不能否認，中國頒發台灣居住證有統戰意義及目的，但對台統戰的是中共政權，不是台商或台生。所以任何、如除籍這類的討論，茲事體大，應該從長計議。

陳明通則說，針對台商因居住便利問題申領居住證，會「寬容看待」。他強調，台灣民眾申領居住證不會有立即除籍的問題，政府會嚴肅看待除籍問題。但他話鋒一轉，表示北京發居住證確實有政治企圖，遂行其統戰目的，政府會嚴加防範，但是針對北京政府，不是針對台商。

(工商 )