麵包放下體叫學妹吃 迎新玩過頭？ 長榮大學：沒那麼誇張

2018年09月25日 21:16 中時 洪榮志

長榮大學運動競技系被爆料指稱迎新時，竟有「學長將麵包放在下體叫學妹吃」，引發網友熱議，還被形容是景文科大迎新爭議翻版。校方25日調查後澄清說，情節並沒有網友說得那麼誇張，但遊戲設計確實會造成不好的觀感，將加強兩性教育宣導正確觀念。

有網友在《巴哈姆特》、《Dcard》等網路論壇PO文，怒指長大運競系辦理迎新活動時，有「學長把麵包放在下體叫學妹吃、叫女生吃含過的喉糖」等情節，引發網友熱烈討論。

校方指出，得知網路PO文後，隨即展開調查，發現該系迎新是在校外的烏樹林休閒園區一連舉行2天，約有50人參加，網路爆料的遊戲是在第2天，但情節並沒有像網路上描述得那麼誇張。

校方還說，該遊戲是有將吐司放在學長身體附近，徵求願意用嘴去接的人，但只有1名女學員自願參與；此外，雖也有將喉糖用嘴傳遞的遊戲，但研判學生只是想炒熱氣氛，並無脅迫或不尊重。

校方除公開向該系新生致歉外，也藉此機會向學生宣導，日後舉辦活動時，不要因貪圖好玩或刺激，產生性別歧視或偏見，還將加強兩性教育。

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(中時 )