陳明通：領有居住證不會有立即除籍的問題

2018年09月25日 21:25 旺報 呂佳蓉

居住證議題在台持續延燒，陳明通今在海基會「2018大陸台商秋節座談聯誼活動」晚會上發表致詞時表示，相信在今天的座談會中，臺商朋友一定十分關心居住證的問題，政府理解國人因經濟或生活的便利而持有居住證，將寬容對待；但是對於大陸方面核發居住證背後隱藏的政治意圖將嚴加防範，並持續與社會對話，聽取各界意見。

陳明通也表示，請各位臺商朋友放心，領有居住證不會有立即除籍的問題，同時也請領有居住證的朋友，能夠讓政府知道，以便在必要時提供相關協助。

陳明通也說，相較於居住證，其實當前臺商更需要關心的議題，應該是美中貿易衝突帶來的影響。近期大陸經濟發展面臨許多問題，除推動結構調整，同時實施反避稅、管控資金外流、強力執行環保限污令等措施，使臺商在中國大陸投資經營備感壓力外，更重要的是美中貿易衝突持續升高。

陳明指出，美國已24日對大陸正式啟動2千億美元商品加稅措施，美中貿易協商短期難有進展，為未來臺商在大陸發展的前景投下重大變數，現在正是各位臺商朋友重新思考投資布局的關鍵時刻，我們也收到許多大陸臺商向政府反映，有意轉換投資地點或是回臺投資。

陳明通指出，國際及區域間近期政經局勢，更加錯綜複雜，大陸持續在軍事、政治、外交上加大對臺施壓的挑釁作為，同時也強化對臺灣人民的統戰籠絡，面對新情勢及可能的變化，政府堅持維護國家主權，並重申對大陸的承諾不變、善意不變，呼籲大陸要有前瞻創新思考，擺脫負面認知及作為，與我方透過對話溝通化解分歧，建構互動的新模式，方能開展建設性、互惠雙贏的兩岸關係。

(旺報 )