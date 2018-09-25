五熊、小豬拍攝國際風箏節遇颱風　差點被風箏拉跑

2018年09月25日 21:19 中時 林淑娟

五熊、小豬主持《台3愛玩客2》。（三立）

「浪漫台三線」人文旅遊節目《台3愛玩客2》，將於10月13日開播，兩位女主持人五熊（蔡頤榛）及小豬（黃沐妍）因主持工作而更了解客家文化，她們笑說：「現在才是名符其實的客家妹。」在新一季的節目中，兩人又多了更多新體驗，讓她們印象最深的是在颱風天放巨型風箏，人險些跟著風箏飛出去！

原來這次拍攝遇上新竹國際風箏節，原本許多國際多風箏好手都會參加，但因拍攝當天遇上颱風，結果臨時取消活動，但主辦單位還為她們準備風箏拍攝，五熊笑說，新竹本來就風大，再加上颱風，風力絕對超過10級風，10多人才拉得住巨型風箏繩子，她們在拉繩的同時，總覺得自己要跟著風箏飛出去了。

小豬笑說：「當天超級危險，而且如果不帶手套手都會被風箏的繩索刮傷！」當天兩人慘狀就像是記者在颱風天現場報導颱風一樣，除聲音用嘶吼方式說話，拍攝到最後連妝也快糊了，臉還一直被強風吹到連眼睛都睜不開。

桃竹竹苗四縣市首長，包括桃園市鄭文燦市長、新竹縣邱鏡淳縣長、苗栗縣徐耀昌縣長、新竹市政府城市行銷處處長顏章聖一起出席開播記者會，客家委員會李永得主委也連續兩年現身力挺，與節目主持人五熊及小豬一同為節目開播點亮台三線，這也是桃竹竹苗區域治理平台，針對「浪漫台三線」政策合作行銷的具體成效。

(中時 )