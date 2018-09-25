GUCCI巴黎「踢館」 同日登場的法國精品黯然失色

GUCCI首度在巴黎時裝周發表新裝，備受時尚圈注目。（GUCCI提供）

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GUCCI大秀以義大利戲劇大師李奧（Leo de Berardinis）與佩拉（Perla Peragallo）為靈感，打造充滿戲劇張力的服裝秀。（GUCCI提供）
GUCCI掀起LOGO風潮，穿上全身的LOGO蔚為時尚。（GUCCI提供）
跨越性別的男模手拎米老鼠包，一連串的跨界和衝突符碼，更添趣味。（GUCCI提供）
六O年代的性感女神桃莉巴頓普普風肖像，成為GUCCI春夏新裝的主題。（GUCCI 提供）

義大利精品GUCCI首度在巴黎時裝周發表新裝，備受注目，讓同日登場的法國精品莫不黯然失色。

這場GUCCI大秀選在巴黎的Theatre Le Palace劇院登場，以此作為向法國文化致敬三部曲的最終章，Le Palace劇院在70年代、80年代是巴黎相當知名的夜總會，Disco五光十色的聲光效果，完美呼應這一季GUCCI春夏新裝的戲劇主題，現場還邀請法國女星珍柏金在現場高歌，更添法式風情，

這一季的GUCCI新裝以跨越性別、橫貫古今等衝突元素混搭，靈感源自義大利戲劇大師李奧（Leo de Berardinis）與佩拉（Perla Peragallo）前衛實驗的劇場創作，為這場服裝秀更添戲劇張力，充滿神秘詭異的時尚氛圍。

(中時 )

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