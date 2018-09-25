《良醫墨非》男星挖出「陳年秘密」 寫劇本當心理治療

佛瑞迪海默從童星起家，在《良醫墨非》的演技也大受好評。（福斯傳媒）

友善列印
中時

熱門醫療劇《良醫墨非》由26歲英國演技派男星佛瑞迪海默（Freddie Highmore）主演，他在第二季再次披掛白袍飾演自閉症外科醫生尚恩墨非，戲中面臨各種棘手病情從死神手中拯救患者，戲外同樣接下困難任務，挑戰加入編劇團隊，讓角色更貼近自己也更鮮活，佛瑞迪開玩笑說：「尚恩新一季會突然變得超級性感，每個人都被他迷倒。」

該劇第一季口碑收視佳，期待已久的第二季終於回歸，佛瑞迪海默還受製作人邀請，加入編劇團隊，並親自編寫首集「Hello」，他聊到主演兼編劇的難處，直呼：「在編劇工作室時，我總忍不住保護尚恩，不自覺會想拜託別讓他經歷這些，為什麼不能讓他好過點？」

不過佛瑞迪仍感恩表示，他藉由編寫劇本學到許多，集體發想的過程，彷彿參與心理治療，所有人互相分享自己的故事，像是家人、過往感情，甚至9歲時養的兩隻寵物金魚先後過世，這些平時不會跟人談論的「陳年秘密」都被挖出來。

除了更多極具挑戰的手術，故事也著重在尚恩的成長，他們試著讓這個角色展現出多一點的幽默感、自信，對其他人敞開心胸。而尚恩與「女朋友」莉亞能否順利交往同樣令人期待，佛瑞迪在參與編劇時曾透露：「將有許多事會發生在尚恩跟莉亞身上，所有的一切都令人興奮，但…我不能泄露任何線索。」

(中時 )

GUCCI巴黎「踢館」 同日登場的法… 查寧塔圖為愛女聲演《小腳怪》 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。