《良醫墨非》男星挖出「陳年秘密」 寫劇本當心理治療

2018年09月25日 21:45 中時 徐桐炘

熱門醫療劇《良醫墨非》由26歲英國演技派男星佛瑞迪海默（Freddie Highmore）主演，他在第二季再次披掛白袍飾演自閉症外科醫生尚恩墨非，戲中面臨各種棘手病情從死神手中拯救患者，戲外同樣接下困難任務，挑戰加入編劇團隊，讓角色更貼近自己也更鮮活，佛瑞迪開玩笑說：「尚恩新一季會突然變得超級性感，每個人都被他迷倒。」

該劇第一季口碑收視佳，期待已久的第二季終於回歸，佛瑞迪海默還受製作人邀請，加入編劇團隊，並親自編寫首集「Hello」，他聊到主演兼編劇的難處，直呼：「在編劇工作室時，我總忍不住保護尚恩，不自覺會想拜託別讓他經歷這些，為什麼不能讓他好過點？」

不過佛瑞迪仍感恩表示，他藉由編寫劇本學到許多，集體發想的過程，彷彿參與心理治療，所有人互相分享自己的故事，像是家人、過往感情，甚至9歲時養的兩隻寵物金魚先後過世，這些平時不會跟人談論的「陳年秘密」都被挖出來。

除了更多極具挑戰的手術，故事也著重在尚恩的成長，他們試著讓這個角色展現出多一點的幽默感、自信，對其他人敞開心胸。而尚恩與「女朋友」莉亞能否順利交往同樣令人期待，佛瑞迪在參與編劇時曾透露：「將有許多事會發生在尚恩跟莉亞身上，所有的一切都令人興奮，但…我不能泄露任何線索。」

(中時 )