新北市》蘇貞昌為拍肩肚道歉 黃暐瀚直指問題所在

2018年09月25日 22:31 中時電子報 丁世傑

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前在瑞芳參加競選活動，遇到當地里長陳情，蘇貞昌用力向里長拍肩，握手後把資料拿走，讓里長感到極度不被尊重，蘇貞昌於今日道歉，表示他畢竟是一個凡人。對此，黃暐瀚指出，深澳燃煤電廠才是蘇貞昌無法面對的問題。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日出席「瑞芳競選總部成立大會」，瑞芳區龍山里長陳志強「攔駕」陳情反對深澳燃煤電廠，蘇貞昌質問「今天是在幹什麼你知道嗎？」並用力拉手拿走連署書、用力拍打陳的肩膀和肚子，不斷重複說「謝謝你哦！一起加油！」陳志強高喊「院長是否反對燃煤電廠？」蘇貞昌不予理會，快步離去。讓陳感到極度不被尊重，痛批「非常冷酷！」

根據中央社報導，蘇貞昌於今（25）日表示，自己到底還是一個凡人，不是神，大家如果走在路上，突然一個陌生人衝過來，要求就某些事情表態，一個正常人的反應會覺得突兀、一定不會高興。他現場已向對方講謝謝、祝福，也握手說一起加油。

蘇貞昌並說，覺得外界對他有更高的期待，他要自我檢討，深自惕厲，「如果當天對陳先生有什麼不好，我還是誠心誠意向他致歉，希望他能接受」。蘇貞昌希望選舉往正面走，也要求自己成長。 媒體詢問當天為何會拍肩、拍肚，蘇貞昌表示，拍肩等等都是他平常習慣的動作。

對此，資深媒體人黃暐瀚今日在臉書指出，其實蘇貞昌「拍人」，真的一直就是這麼用力。但對支持者「用力握手」、「猛力拍擊」，那叫「有溫度」，叫「搏感情」，對一個上前陳情的里長也這樣「電火猛拍」，對方被嚇到，影片被上傳，味道就完全走調。

黃暐瀚也直指問題不在蘇貞昌為什麼「那麼兇」？問題在於「深澳電廠」，還真是蘇貞昌「無法面對」的問題。因為，根據美麗島電子報民調，高達62%的新北市民，明確表示「不支持深澳電廠」。黃暐瀚質疑，這世界上存在一座「無汙染」的燃煤電廠嗎？

因此，黃暐瀚表示，深澳燃煤電廠不只是「難題」，還是會讓電火球「失控」的「無解題」。

(中時電子報)