中科路網通樂！后里園區運輸效能打通任督二脈

2018年09月25日 22:26 中時 盧金足

台中市政府建設局開闢第二條花博聯外道路「中科園區南向三合一聯外道路」。（盧金足攝）

第二條花博聯外道路通車，台中市長林佳龍表示，藉公路網串聯豐原副都心。（盧金足翻攝）

盧金足／台中報導

中科后里園區后科路南向聯外道路工程，為中科管理局開發后里園區時，原台中縣政府允諾辦理興建的聯外道路，25日由台中市政府主持中科南向三合一聯外道路通車祈福典禮，中科管理局長陳銘煌感謝市府等各界支持與推動該道路的建設，通車後對后里園區南向聯外交通運輸有極大的幫助。

「中科園區南向三合一聯外道路」工程北起后里區后科路與星科路交叉口、向南跨越大甲溪、南迄於豐原大道六段，全線長度約2904公尺、道路寬度30公尺，工程總經費約23億7807萬元。

中科表示，今年6月中科后里七星園區開發計畫通過二階環評大會審查，已進駐廠商可更順利營運外，另得引進產業擴增為光電、精密機械、生物科技、綠能及其他科學工業等潛力產業，有助於增加就業機會並帶動地方發展。

陳銘煌指出，今年上半年中科后里園區營業額較去年同期大幅成長43.3％，員工人數也快速提升24％，中科南向三合一聯外道路通車，將可串聯中科后里園區與國道1號、4號、台13線及地方道路，作為中科后里園區重要聯外道路路網，繁榮地方產業及平衡城鄉差距，發揮整體運輸效能。

(中時 )