菜鳥員工上班一小時提「驚人要求」老闆只好請他走人

菜鳥員工上班一小時提「驚人要求」老闆立刻請他走人（圖/翻攝自爆怨公社）

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中時電子報

第一天上班就這麼狂？一名老闆上網抱怨，新進的員工上班第一天，才上不到一個小時，就對他提出「驚人的要求」，開口要求預支一個月的薪水，讓他聽了很傻眼，只好給這名菜鳥員工200元，並請他走人。

這名老闆在臉書社團「爆怨公社」發文，「新進的員工真好笑！」原來是這位新進員工今天第一天工作，但上班還不到一小時，竟然就要求先預支一個月的薪水，這名老闆無法接受，氣呼：「你以為你是誰啊，誰曉得你的身分證影本是真的還假的！還說如果不行那就要走。」老闆自我吐槽，「我如果真的給你了那我就悲劇了，你聰明我傻瓜！」

這名老闆說，如果是日領還可以，但這名員工不願意，以一個新人來說，他覺得預支有風險，所以最後老闆「給200元請他走！」因為對方已經來上班一個小時了。這名老闆表示，幸好自己薪水開得高，月休6天、一個月3萬6，還提供兩餐，候補的人有很多個，所以他立刻通知另一名求職者來報到。但他也澄清自己沒有在打廣告，只是想提醒其他雇，「現在有這種人，請大家小心！」

抱怨文一出，許多網友看了紛紛立挺老闆，「預支1個月，明天就落跑」、「給他個便當就OK，200太多」、「敢這樣要求，你應該也不是第一個（雇主）」，不過也有人幫這名員工緩頰表示「雖然很奇怪，搞不好人家有急用，各位留點口德吧」。

(中時電子報)

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