原來張菲才是最大贏家！他洩「菲哥有上PTT」網友推爆

張菲今日一身重機打扮，進棚最後一次錄影。(本報系資料照)

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中時電子報

綜藝圈大哥大張菲復出9個月，主持節目《綜藝菲常讚》才剛風光入圍金鐘獎，就傳出電視台不續約收攤消息，而今(25日)是他最後一次錄影，張菲豁達地向媒體表示自由了，今後要繼續他「還我河山」生活。其實3天前才有網友在PTT上直言欣賞張菲的生活態度，甚至爆料原來張菲不僅會上PTT，還有帳號，一句話讓鄉民暴動留言，紛紛向菲哥打招呼。

張菲復出9個月再度暫別綜藝圈：自由了！還我河山

文章來源：網友爆料張菲有上PTT

張菲復出9個多月，唯一節目宣布收攤引發輿論熱議，有一位疑似是忠實粉絲的網友，3天前也在PTT八卦版PO文感嘆，稱雖然張菲的主持風格、節目走向與現今主流不合，說穿了是賣懷舊，但張菲的生活態度卻勝過演藝圈內大哥大姐。

「他也不像瓜哥一樣拼了命一直做節目，反正過了一段時間大家想念他了他就出來開 等做了一段時間沒人要看了他就休息，以生活來說 他過的很快樂也很自在之前在北海岸常可以看到他玩滑翔翼開小飛機或是潛水跟玩重機，你說這幾個大哥大姐主持人誰比他過得更自在？」

該網友講完，最後更大爆猛料，驚爆原來張菲竟也是廣大PTT鄉民之一，「菲哥其實有在上PTT也有ID，而且還常常在某個版發文或是在底下推文，只是大概沒人知道那個人就是菲哥吧，哈哈哈。」此話一出立刻讓文章被推爆，網友們也瘋狂留言猜測菲哥行蹤，「有掛推」、「 是重機版嗎 」、「您菲哥系？」、「菲哥來打球」。

(中時電子報)

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