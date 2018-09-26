屏東》林邊田厝村長許文正轉大人 為民「鋪路」拚連任

2018年09月26日 07:13 中時 謝佳潾

林邊鄉田厝村長許文正「鋪路」拚連任。（謝佳潾攝）

林邊鄉田厝村長許文正，4年前首次參選即當選，當時村民給了他「害羞村長」的暱稱，他坦言自己是半推半就出來的，不過他未因此怠惰，反而秉著低調性格主動出擊，服務態度也愈趨積極，任期內更爭取近500萬經費將村庄道路鋪平，他說，「如果可以，希望再繼續為民服務」。

今年42歲的許文正，4年前在家人的期許下出征選村長，他說，他當時不僅是一張白紙，認識他的人更是少之又少，最後是憑靠家族及父執輩的支持而當選，所以首當村長的前半年，他好不習慣，他不習慣面對人群、不習慣遊走在鄰里。

然而，他並未因此怠惰，反而努力地調適所有的不習慣，學著當位好村長。他說，「長輩叫我出來選舉，是要我為民服務」，於是，他漸漸卸下害羞的一面，即使依舊很難克服個性去到處串門子，但因長輩們的訊息來得快，他只要有聽到什麼，就會主動去了解、解決。

許文正在學當村長的過程中，一直覺得「路不平」很礙眼，加上時常聽聞左鄰右舍在抱怨路有坑洞的事，便請教前輩們如何解決，後來得知可以向議員、立委爭取經費，即積極與對方交涉，而4年下來，他成功爭取近500萬的經費，將村內的巷道小路鋪平。

他說，他還有很多事想為村民做，例如爭取監視器、治水等，這種積極想做的感覺是首次參選時所沒有的，他已經知道何謂「當村長」，就盼村民能再給他機會繼續為民服務。

(中時 )