曾文溪渡槽橋雜草叢生 地方爭取活化

日據時期興建的曾文溪舊渡槽橋為台南市文化景觀，日前台南市文資處舉辦會勘，未來將開放舊渡槽橋供民眾登橋觀光。（李其樺翻攝）

友善列印
中時

日據時期興建的曾文溪舊渡槽橋為台南市文化景觀，日前台南市文資處舉辦會勘，區公所和里長皆表示，當地長年來乏人維護，以致雜草叢生、景觀雜亂，希望市府能整飭環境，發展成觀光景點。文資處表示，將彙整地方意見，朝開放渡槽橋發展觀光來努力。

曾文溪舊渡槽橋為日本技師八田與一於1930年設計完工，兼具漕運和交通功能，台南市政府於2009年將曾文溪渡槽橋登錄為文化景觀。

善化區長方澤心表示，曾文溪舊渡槽橋周邊每逢下大雨，自行車道、農路雜草叢生，建議相關單位能夠整飭景觀。另外，建議開放新渡槽橋供民眾通行。

方澤心表示，嘉南大圳旁通往曾文溪舊渡槽橋的自行車道沒有設自行車標誌，不僅路徑狹小雜亂，甚至缺乏相關路線指標或示意圖，外地遊客要來參觀舊鐵道，往往因為找不到路徑無所適從，建議入口處設置文化意象，便於遊客辨識。

嘉北里長梁楊玉華認為，舊渡槽橋雖被列為古蹟，但長年缺乏妥善維護，以致渡槽橋周邊荒草瀰漫，乏人問津，實在很可惜！建議市府打造為觀光景點，帶動地方發展。

文資處表示，目前正進行曾文溪渡槽橋修復設計規畫，預計年底前規畫出爐後可著手進行修復工作；另外，針對舊渡槽橋發展觀光日前也邀集地方討論，初步規畫北岸曾文淨水場做為參觀舊渡槽橋的入口，並整理周邊土地，南岸則施作綠美化工程，未來將開放舊渡槽橋讓民眾登橋觀光。

(中時 )

花10元買中國時報 統一發票中了… 法鼓山社青禪修營 學習「面對是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。