曾文溪渡槽橋雜草叢生 地方爭取活化

2018年09月25日 22:23 中時 李其樺

日據時期興建的曾文溪舊渡槽橋為台南市文化景觀，日前台南市文資處舉辦會勘，區公所和里長皆表示，當地長年來乏人維護，以致雜草叢生、景觀雜亂，希望市府能整飭環境，發展成觀光景點。文資處表示，將彙整地方意見，朝開放渡槽橋發展觀光來努力。

曾文溪舊渡槽橋為日本技師八田與一於1930年設計完工，兼具漕運和交通功能，台南市政府於2009年將曾文溪渡槽橋登錄為文化景觀。

善化區長方澤心表示，曾文溪舊渡槽橋周邊每逢下大雨，自行車道、農路雜草叢生，建議相關單位能夠整飭景觀。另外，建議開放新渡槽橋供民眾通行。

方澤心表示，嘉南大圳旁通往曾文溪舊渡槽橋的自行車道沒有設自行車標誌，不僅路徑狹小雜亂，甚至缺乏相關路線指標或示意圖，外地遊客要來參觀舊鐵道，往往因為找不到路徑無所適從，建議入口處設置文化意象，便於遊客辨識。

嘉北里長梁楊玉華認為，舊渡槽橋雖被列為古蹟，但長年缺乏妥善維護，以致渡槽橋周邊荒草瀰漫，乏人問津，實在很可惜！建議市府打造為觀光景點，帶動地方發展。

文資處表示，目前正進行曾文溪渡槽橋修復設計規畫，預計年底前規畫出爐後可著手進行修復工作；另外，針對舊渡槽橋發展觀光日前也邀集地方討論，初步規畫北岸曾文淨水場做為參觀舊渡槽橋的入口，並整理周邊土地，南岸則施作綠美化工程，未來將開放舊渡槽橋讓民眾登橋觀光。

(中時 )