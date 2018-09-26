我家有小小水族館 東港5歲男孩陳子杰與爸爸的海底世界夢

2018年09月26日 07:16 中時 謝佳潾

5歲男孩陳子杰熱愛養魚，爸爸為他打造水族箱小天地。（謝佳潾攝）

澳洲淡水小龍蝦是陳子杰與爸爸的心愛寵物。（謝佳潾攝）

澳洲淡水小龍蝦是陳子杰與爸爸的心愛寵物。（謝佳潾攝）

「這是我的小小水族館！」東港5歲男孩陳子杰，從小就對海洋生物有著極大的興趣，陳爸爸為激發愛子潛能，1年前買水族箱讓他試養孔雀魚，沒想到竟演變成父子倆愛魚成痴，不僅1箱變18箱，還多出4、5個品種甚至還有小龍蝦，家人笑稱，這樣不知是逗小孩還大人。

陳子杰在爸爸的指導下，童言童語地介紹著他的小小水族館，他說，這是蓋斑鬥魚、黑叉鬥魚、德國藍火焰天堂鳥、澳洲火焰天堂鳥、澳洲淡水小龍蝦，牠們很乖很可愛，看牠們游來游去的樣子真的很好玩，尤其是跟爸爸一起看魚時，特別好玩。

陳爸爸指出，因為工作忙碌，平常親子互動少，他總覺得不甚了解兒子，只知道子杰很喜歡魚，對海底生物也很有興趣，於是，某天便買了孔雀魚送他，盼他開心也盼他或許能藉此激發潛能，只是沒想到，他也沉淪了。

他說，為滿足子杰的提問，他也一頭栽進「海底世界」，而當查得越多、懂得越多，也就養得越多，當然，他與子杰的互動更是多，他也很喜歡與子杰一起看魚游來游去的時光，很愜意很幸福，其實這應該是「愛的水族館」。

(中時 )