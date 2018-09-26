台南》陳碧玉推行動服務 李偉智組問政團

2018年09月26日 07:13 中時 李其樺

民進黨市議員參選人李偉智（左）近日籌組一支陣容齊全的問政團隊，透過和團隊成員討論，研擬有效可行的政見。（李其樺翻攝）

台南市第五選區10搶5競爭格外激烈，民進黨市議員參選人陳碧玉推出「與民有約」行動服務座談會，即時瞭解選民需求，立即解決問題。同選區民進黨市議員參選人李偉智則找來地方資深人士組成問政團隊，未來要提供選民更專業優質的服務。

陳碧玉表示，有感於選區合併後，年長選民比例居高，出門不方便，近日特別推出「與民有約」行動座談會，只要民眾時間方便，她會親自帶領團隊來到當地和民眾當面座談，每次時間1小時，除了行銷參選理念、政見，也要當面瞭解民眾需求。

目前陳碧玉的行動服務座談會共舉辦7場，頗得選民好評。陳碧玉說，自從投入參選後，每天投入大量時間在跑攤和拜票，有時一天就跑上超過10場的攤，對精神和體力是極大考驗；但是她仍堅持每周至少辦2、3場的座談會，隨時傾聽民眾心聲，提供優質的服務。

同選區民進黨市議員參選人李偉智平日除了透過臉書粉絲專頁宣傳參選理念、和在地年輕選民互動，近日也籌組一支陣容齊全的問政團隊，除了社區工作者，還有退休政務官、校長、政壇名宿加入。

李偉智表示，未來如果順利當選市議員，針對教育、藝文、建設等領域，將透過團隊分工合作，來擬訂有效可行的政見來建設大南科區。

(中時 )